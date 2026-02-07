Rendkívüli

Orbán Viktor: Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, ez a választás tétje

Rostás Mihály Mazsi: Ez a fesztivál jó alkalom arra, hogy összehozza a cigány és nem cigány embereket

A Budapest GipsyFest harmadszor robbantja szét a színpadot, ezúttal egy különleges új helyszínen, a margitszigeti Kristály Színtéren. Március 26–28. között három napon át ünnepeljük a cigány kultúra gazdagságát az autentikus prímászenétől a nemzetközi világzenén át a mulatós partikig számos hazai cigány- és nem cigány zenekarral, külföldi fellépőkkel és látványos divatbemutatóval.

2026. 02. 07. 13:51
Tárkány Művek Forrás: Festy in Style
Az idei fellépők között szerepel a Kossuth-díjas és Womex életműdíjas Lakatos Mónika és a Romengo, a MazsiMo GipsyMó és a Kossuth-díjas díjas Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band is, olyan nem cigány zenekarokkal együtt, mint a nemzetközi toplisták által elismert Zűrös banda, vagy a hazai világzenei színtér egyik legizgalmasabb együttese, a Tárkány Művek. 

Lakatos Mónika és a Romengo is fellép a fesztiválon (Fotó: GipsyFest)

Külföldről is érkeznek fellépők, mint műfajának egyik kedvenc román előadója Marius de la Brasov (RO), vagy a jazz, a nyugat-európai manouche dalok és a világ cigány dalainak metszéspontjában alkotó Tsa Limberger és triója, a latin zenét képviseli a kubai zenészekből álló Estilo Cubano – Latin party. A fesztivál Farkas István és kiváló zenekarát, és a Ternipe a hagyományt a kortárssal összekötő formációját is felvonultatja. A programot színekben és formákban gazdag zenés cigány divatbemutató teszi teljessé. 

Elképesztően gazdag és sokszínű a kultúránk, és arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy vegyen ebben részt és élvezze azt a végtelen zenei és kulturális energiát, amit a magyarországi és nemzetközi cigányzenei formációk képviselnek. A fesztivál jó alkalom arra is, hogy összehozza a cigány és nem cigány embereket

mondta el Rostás Mihály Mazsi, a fesztivál alapító-művészeti vezetője, a Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat (IGAWNA) elnöke, a Romengo zenekar alapítója.

A Kristály Színtér 2025-ben hagyományteremtő szándékkal hozta létre a cigány kultúra sokszínűségét bemutató Romazuri összművészeti cigányfesztivált. 2026-ban törekvéseit folytatva ismét teret ad egy többnapos, roma művészetet bemutató eseménynek, amely az IGAWNA által megvalósított Budapest GipsyFest 2026 nevű rendezvény lesz

 – vallják a Kristály Színtér szervezői. 

A Budapest GipsyFest támogatója a Belügyminisztérium, jegyek a Kristály Színtér weboldalán és a jegy.hu-n vásárolhatók. 

 

 

