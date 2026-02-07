Rostás Mihály Mazsi: Ez a fesztivál jó alkalom arra, hogy összehozza a cigány és nem cigány embereket

Az idei fellépők között szerepel a Kossuth-díjas és Womex életműdíjas Lakatos Mónika és a Romengo, a MazsiMo GipsyMó és a Kossuth-díjas díjas Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band is, olyan nem cigány zenekarokkal együtt, mint a nemzetközi toplisták által elismert Zűrös banda, vagy a hazai világzenei színtér egyik legizgalmasabb együttese, a Tárkány Művek.
Külföldről is érkeznek fellépők, mint műfajának egyik kedvenc román előadója Marius de la Brasov (RO), vagy a jazz, a nyugat-európai manouche dalok és a világ cigány dalainak metszéspontjában alkotó Tsa Limberger és triója, a latin zenét képviseli a kubai zenészekből álló Estilo Cubano – Latin party. A fesztivál Farkas István és kiváló zenekarát, és a Ternipe a hagyományt a kortárssal összekötő formációját is felvonultatja. A programot színekben és formákban gazdag zenés cigány divatbemutató teszi teljessé.
Elképesztően gazdag és sokszínű a kultúránk, és arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy vegyen ebben részt és élvezze azt a végtelen zenei és kulturális energiát, amit a magyarországi és nemzetközi cigányzenei formációk képviselnek. A fesztivál jó alkalom arra is, hogy összehozza a cigány és nem cigány embereket
– mondta el Rostás Mihály Mazsi, a fesztivál alapító-művészeti vezetője, a Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat (IGAWNA) elnöke, a Romengo zenekar alapítója.
A Kristály Színtér 2025-ben hagyományteremtő szándékkal hozta létre a cigány kultúra sokszínűségét bemutató Romazuri összművészeti cigányfesztivált. 2026-ban törekvéseit folytatva ismét teret ad egy többnapos, roma művészetet bemutató eseménynek, amely az IGAWNA által megvalósított Budapest GipsyFest 2026 nevű rendezvény lesz
– vallják a Kristály Színtér szervezői.
A Budapest GipsyFest támogatója a Belügyminisztérium, jegyek a Kristály Színtér weboldalán és a jegy.hu-n vásárolhatók.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!