Rostás Mihály Mazsi: Ez a fesztivál jó alkalom arra, hogy összehozza a cigány és nem cigány embereket

Az idei fellépők között szerepel a Kossuth-díjas és Womex életműdíjas Lakatos Mónika és a Romengo, a MazsiMo GipsyMó és a Kossuth-díjas díjas Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band is, olyan nem cigány zenekarokkal együtt, mint a nemzetközi toplisták által elismert Zűrös banda, vagy a hazai világzenei színtér egyik legizgalmasabb együttese, a Tárkány Művek.

Lakatos Mónika és a Romengo is fellép a fesztiválon (Fotó: GipsyFest)

Külföldről is érkeznek fellépők, mint műfajának egyik kedvenc román előadója Marius de la Brasov (RO), vagy a jazz, a nyugat-európai manouche dalok és a világ cigány dalainak metszéspontjában alkotó Tsa Limberger és triója, a latin zenét képviseli a kubai zenészekből álló Estilo Cubano – Latin party. A fesztivál Farkas István és kiváló zenekarát, és a Ternipe a hagyományt a kortárssal összekötő formációját is felvonultatja. A programot színekben és formákban gazdag zenés cigány divatbemutató teszi teljessé.

Elképesztően gazdag és sokszínű a kultúránk, és arra szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy vegyen ebben részt és élvezze azt a végtelen zenei és kulturális energiát, amit a magyarországi és nemzetközi cigányzenei formációk képviselnek. A fesztivál jó alkalom arra is, hogy összehozza a cigány és nem cigány embereket

– mondta el Rostás Mihály Mazsi, a fesztivál alapító-művészeti vezetője, a Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat (IGAWNA) elnöke, a Romengo zenekar alapítója.

A Kristály Színtér 2025-ben hagyományteremtő szándékkal hozta létre a cigány kultúra sokszínűségét bemutató Romazuri összművészeti cigányfesztivált. 2026-ban törekvéseit folytatva ismét teret ad egy többnapos, roma művészetet bemutató eseménynek, amely az IGAWNA által megvalósított Budapest GipsyFest 2026 nevű rendezvény lesz

– vallják a Kristály Színtér szervezői.