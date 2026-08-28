Az algoritmus még nem tudja, melyik filmet fogjuk szeretni

James Gray nem biztos abban, hogy a technológiai újdonság jelenti a művészet fejlődésének irányát (Forrás: Locarnói Filmfesztivál)

Gray álláspontja azért érdekes, mert nem egyszerűen azt állítja, hogy az AI rossz. Inkább azt kérdőjelezi meg, hogy valóban a technológiai újdonság jelenti-e a művészet fejlődésének irányát. A film történetében számtalan olyan alkotás van, amely nem azért vált fontossá, mert valami korábban soha nem látott technikát használt, hanem mert másképp nézett a világra. Ez az a terület, ahol az adat nehezen tudja helyettesíteni az alkotói ítéletet. A nézői adatok megmutathatják, mit néztek meg sokan, de azt már kevésbé, hogy miért maradt meg valakiben egy film évekig.

Nem az a kérdés, használják-e

A Hollywoodban kialakult vita ezért lassan túlmutat azon, hogy „AI vagy ember”. Egyre inkább az a kérdés, milyen döntésekben és milyen feltételek mellett használják a mesterséges intelligenciát. Ezt jelzi az a friss kezdeményezés is, amely mögött Kathleen Kennedy producer és Susan Ruskin, az American Film Institute dékánja áll. A Hollywoodból és a technológiai szektorból érkező szakemberek több éven át zárt körben tárgyalták,

hogyan lehetne úgy használni az AI-t a filmkészítésben, hogy közben az emberi alkotói kontroll megmaradjon.

Kathleen Kennedy producer (Fotó: Jesse Grant)

A nyilvánosságra került Human Generative Workflows nevű keretrendszer éppen ezt próbálja körülírni: nem minden mesterségesintelligencia-használat egyforma, ezért nem is lehet minden esetet ugyanúgy kezelni.

Ez már jóval árnyaltabb álláspont annál, mint hogy a filmiparnak egyszerűen el kellene utasítania az új technológiát. Hiszen az AI valóban képes olyan feladatokat felgyorsítani vagy olcsóbbá tenni, amelyek korábban sok időt és pénzt igényeltek. Egy kisebb produkció számára ez akár olyan lehetőségeket is teremthet, amelyekre korábban nem lett volna pénze. A kérdés akkor válik kényessé, amikor az eszközből döntéshozó lesz.

A kockázatot sem lehet kiszámolni

A Locarno Pro idei StepIn programjának egyik alapgondolata éppen ez volt: a filmipart egyre több adat, algoritmus és üzleti szempont veszi körül, miközben

a független film egyik legfontosabb sajátossága a kockázatvállalás.

A júliusban beharangozott program szerint a filmek iránti lelkesedés gyakran abból fakad, hogy eredetiek, meglepőek és érzelmileg igazak – olyan tulajdonságokból, amelyeket nehéz előre számszerűsíteni. Talán ezért nem is az a legfontosabb kérdés, hogy képes lesz-e az AI filmet készíteni. Egyre inkább képes rá, és a technológia gyorsan fejlődik. Fontosabb kérdés, hogy ki mondja meg, milyen filmek készüljenek.