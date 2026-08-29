Vízhiány árnyékában is megszólalnak a regék a rovásírásáról híres Énlakán

A híres énlakai rovás: „Egy az Isten. Georgyius Musnai diakon" Fotó: rovás.info





Énlaka igazi szimbóluma ugyanakkor az unitárius templom. Az épület 1668-ban festett kazettás mennyezetén található a Székelyföld legrégebbi fennmaradt rovásírásos felirata. Orbán Balázs írta a rovásemlék védelméről:

Kriza János (unitárius püspök, néprajzgyűjtő) rendeletet adott ki, hogy a szent ereklye sérthetetlensége felett kellő gonddal őrködjenek s így nem kell félnünk, hogy ezt is, mint a csíkiakat, valamely barbár újítás megsemmisítse.



Budapest szívéből is vigyázzák a falut



Énlaka történetének van egy kevéssé ismert, de különösen érdekes budapesti szála is. A település és Belváros-Lipótváros, Budapest V. kerülete között immár három évtizedes kapcsolat áll fenn. Az V. kerületi önkormányzat 1996-ban indította el az Énlaka Értékvédő Programot, amely 1999-re teljes körű testvértelepülési kapcsolattá bővült. Az együttműködés jelentős szerepet játszott abban, hogy sikerült megőrizni és helyreállítani Énlaka hagyományos faluképét, amely a középkor óta lényegében változatlan maradt.