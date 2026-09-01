Érmelléki fesztivál tiszteleg a kihaltnak hitt ősi magyar szőlőfajta előtt



Tizenhárom pince nyitja ki kapuit



A szeptember 19-i Bakator Bor és Gasztroteraszon nem egyetlen központi fesztiváltérre várják a vendégeket: maga a Padalja pincesor válik rendezvényhelyszínné. Tizenhárom pince készül borkóstolóval, köztük a Rittner Vinarium, az Ynka Winery, Veres Ferenc Pincészete, a Barna Pincészet, a Kun Pince, a Daróczi Pincészet, a Corbut Pincészet, a Szőnyi József Pincészet, a Kalmár Pince, a Szútor József Pincészete, a Heit Pince, a Mados Winery és a Szőnyi Winery.



A kínálatban a bakator mellett királyleányka, olaszrizling, sauvignon blanc, muskotály, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, kékfrankos, kadarka és shiraz is szerepel. A borok mellett ugyanakkor a gasztronómia is fontos része a programnak: bográcsban és cserépedényben készült ételek, kemencés fogások, pörköltek, grillezett ételek, sőt még street food és házi desszertek közül is válogathatnak a látogatók.



A szervezők a családokra is gondoltak. Élőzenés koncertek, pincetúrák, kézművesvásár, ügyességi játékok, arcfestés és gyermekprogramok egészítik ki a napot. A pincék között hagyományőrző huszárokkal is találkozhatnak a vendégek, akik muzsikával, nótaszóval és történetekkel járulnak hozzá a diószegi hangulathoz.

A feltámasztott bakatorszőlő Forrás: Bakator Szövetség Facebook



Borútlevéllel a pincék között



A rendezvény egyik különlegessége a borútlevél. A főbejárati információs ponton 25 lejért lehet kóstolópoharat váltani, amelyhez pincetérkép is jár. Aki mind a tizenhárom pincét felkeresi, valamennyi helyszínen pecsétet gyűjthet a borútlevélbe. A teljesen kitöltött útlevéllel részt lehet venni az esti sorsoláson, amelyet 19 órakor a Mados Winerynél tartanak, és amelyen értékes boros ajándékokat sorsolnak ki.

A program szeptember 19-én, szombaton helyi idő szerint 12 és 22 óra között tart, a rendezvény helyszíne pedig a bihardiószegi Padalja pincesor.

A szervezők a diószegi benzinkútnál, az aszfaltos útra térve, a „nagy piros boroshordónál” alakítják ki az információs pontot, annak közelében pedig ingyenes parkolási lehetőséget biztosítanak.

