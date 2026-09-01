Közben a bakator egyre ismertebbé válik. Heit Lóránd szerint mind többen keresik a fajtát és annak borát, miközben a borászok lassan rátalálnak arra a korszerű stílusra is, amely a fiatalabb fogyasztók számára vonzóbbá teheti a bakatort és magát az Érmellék vidékét.
A borvidék földrajzi és történelmi háttere is különleges. Az Érmellék a történelmi Bihar, Szilágy és Szatmár vármegyék jellegzetes tájegysége, nevét az Ér folyóról kapta. A térséghez évszázadokon keresztül szorosan kötődött a szőlő- és bortermelés, miközben a táj története a középkori birtokviszonyokhoz és a térség ősi vízrajzához is kapcsolódik.
Érmelléki fesztivál tiszteleg a kihaltnak hitt ősi magyar szőlőfajta előtt
Újra megnyitja kapuit a borbarátok előtt Bihardiószeg, ahol szeptember 19-én rendezik meg a Bakator Bor és Gasztroteraszt. A történelmi Érmellék egyik fontos településének Padalja pincesorán tizenhárom pince várja a látogatókat, akik a borkóstolás mellett helyi ételekkel, élőzenével, pincetúrákkal és családi programokkal is találkozhatnak. A rendezvény egy ősrégi kapcsolatot is felelevenít: az Érmellék ugyanis hosszú időn át Debrecen szőlőskertje volt.
Közben a bakator egyre ismertebbé válik. Heit Lóránd szerint mind többen keresik a fajtát és annak borát, miközben a borászok lassan rátalálnak arra a korszerű stílusra is, amely a fiatalabb fogyasztók számára vonzóbbá teheti a bakatort és magát az Érmellék vidékét.
Tizenhárom pince nyitja ki kapuit
A szeptember 19-i Bakator Bor és Gasztroteraszon nem egyetlen központi fesztiváltérre várják a vendégeket: maga a Padalja pincesor válik rendezvényhelyszínné. Tizenhárom pince készül borkóstolóval, köztük a Rittner Vinarium, az Ynka Winery, Veres Ferenc Pincészete, a Barna Pincészet, a Kun Pince, a Daróczi Pincészet, a Corbut Pincészet, a Szőnyi József Pincészet, a Kalmár Pince, a Szútor József Pincészete, a Heit Pince, a Mados Winery és a Szőnyi Winery.
A kínálatban a bakator mellett királyleányka, olaszrizling, sauvignon blanc, muskotály, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, kékfrankos, kadarka és shiraz is szerepel. A borok mellett ugyanakkor a gasztronómia is fontos része a programnak: bográcsban és cserépedényben készült ételek, kemencés fogások, pörköltek, grillezett ételek, sőt még street food és házi desszertek közül is válogathatnak a látogatók.
A szervezők a családokra is gondoltak. Élőzenés koncertek, pincetúrák, kézművesvásár, ügyességi játékok, arcfestés és gyermekprogramok egészítik ki a napot. A pincék között hagyományőrző huszárokkal is találkozhatnak a vendégek, akik muzsikával, nótaszóval és történetekkel járulnak hozzá a diószegi hangulathoz.
Borútlevéllel a pincék között
A rendezvény egyik különlegessége a borútlevél. A főbejárati információs ponton 25 lejért lehet kóstolópoharat váltani, amelyhez pincetérkép is jár. Aki mind a tizenhárom pincét felkeresi, valamennyi helyszínen pecsétet gyűjthet a borútlevélbe. A teljesen kitöltött útlevéllel részt lehet venni az esti sorsoláson, amelyet 19 órakor a Mados Winerynél tartanak, és amelyen értékes boros ajándékokat sorsolnak ki.
A program szeptember 19-én, szombaton helyi idő szerint 12 és 22 óra között tart, a rendezvény helyszíne pedig a bihardiószegi Padalja pincesor.
A szervezők a diószegi benzinkútnál, az aszfaltos útra térve, a „nagy piros boroshordónál” alakítják ki az információs pontot, annak közelében pedig ingyenes parkolási lehetőséget biztosítanak.
Debrecen szőlőskertje A cívisváros és az Érmellék kapcsolata jóval régebbre nyúlik vissza, mint a mai országhatár meghúzása. A 17–18. században számos debreceni polgárcsalád rendelkezett szőlőbirtokkal a Trianon után Romániához került vidéken. Egy 1690-ből fennmaradt adat szerint 118 debreceni polgárnak 29 érmelléki településen volt nagyobb szőlője. A borvidék jelentőségét jól mutatja, hogy a korabeli feljegyzések szerint a szüret időszakában még Debrecen közigazgatása is szünetelt.
Bihardiószeg alig egyórányi autóútra található Debrecentől, Románia teljes jogú schengeni csatlakozásával pedig a magyar–román belső szárazföldi határon megszűnt a rendszeres személyellenőrzés. Így egy érmelléki bortúra megszervezése lényegesen egyszerűbbé vált a magyarországi vendégek számára.
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