36 tárgy, 36 történet – és még valami készül a Vigadónál

Mesélő tárgyak

A tárgyaknak külön szerep jut a fesztiválon. A Mesélő tárgyak című bemutatóban 36 tárgyhoz 36 történet társul. A digitális kiállítási asztalon nem egyszerűen meg lehet nézni az egyes darabokat, hanem a hozzájuk kapcsolódó tudás és történetek is előhívhatók. Ez azért is fontos, mert a népi tárgykultúra sok esetben éppen a használati környezetével együtt érthető meg. Egy edény, textil vagy munkaeszköz önmagában keveset mond arról, hogyan éltek vele, ki készítette, milyen alkalomra használták, és mit jelentett annak, aki birtokolta. A tárgyak mögött ott vannak a készítők, a használók és azok a szokások is, amelyek között egykor helyük volt.

A fesztiválon a kézművesség is ezt az élő kapcsolatot erősíti. A vásár, a mesterek bemutatói, a gyerekeknek szóló foglalkozások és a közös alkotás mellett több olyan program is lesz, ahol nem kész tárgyakat lehet csak szemlélni, hanem a készítés folyamatába is be lehet kapcsolódni.

Városi roma dallamok

A rendezvény egyik különleges szakmai és zenei programja a ROOT_ED – Urban Roma Music / Városi cigányzene projekt lesz. A Hagyományok Háza nyilvános gyűjtést és műhelymunkát szervez neves roma zenészek részvételével, ahol

a városi roma zenei örökség eddig nem dokumentált dallamai és hozzájuk kapcsolódó történetek kerülnek felszínre.

Ezt követően pedig bemutató és kerekasztal-beszélgetés várja az érdeklődőket.

Ez a munka arra is rávilágít, hogy a népzenei gyűjtés nem lezárt történet. Bár a 20. században hatalmas mennyiségű anyag került archívumokba, ma is vannak olyan közösségek és zenei gyakorlatok, amelyekről kevés dokumentáció áll rendelkezésre. A városi roma zene különösen érdekes ebből a szempontból, hiszen olyan közegben alakult, amelyet a hagyományos néprajzi gyűjtés sokáig kevésbé követett.