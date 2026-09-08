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36 tárgy, 36 történet – és még valami készül a Vigadónál

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Fényfestés a Budai Vigadón, néptáncosokkal, lovasokkal és gólyalábasokkal kísért felvonulás Buda utcáin, népzene, táncház és kézműves mesterségek bemutatói – első alkalommal rendez Fecskehajtó Fesztivált a Hagyományok Háza szeptember végén. A kétnapos esemény a Kisasszony napjához kapcsolódó hagyományokból indul ki, és a Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes, valamint a 125 éves Budai Vigadó jubileumához is kapcsolódik.

Ménes Márta
2026. 09. 08. 15:43
Forrás: Hagyományok Háza
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Mesélő tárgyak

A tárgyaknak külön szerep jut a fesztiválon. A Mesélő tárgyak című bemutatóban 36 tárgyhoz 36 történet társul. A digitális kiállítási asztalon nem egyszerűen meg lehet nézni az egyes darabokat, hanem a hozzájuk kapcsolódó tudás és történetek is előhívhatók. Ez azért is fontos, mert a népi tárgykultúra sok esetben éppen a használati környezetével együtt érthető meg. Egy edény, textil vagy munkaeszköz önmagában keveset mond arról, hogyan éltek vele, ki készítette, milyen alkalomra használták, és mit jelentett annak, aki birtokolta. A tárgyak mögött ott vannak a készítők, a használók és azok a szokások is, amelyek között egykor helyük volt.

A fesztiválon a kézművesség is ezt az élő kapcsolatot erősíti. A vásár, a mesterek bemutatói, a gyerekeknek szóló foglalkozások és a közös alkotás mellett több olyan program is lesz, ahol nem kész tárgyakat lehet csak szemlélni, hanem a készítés folyamatába is be lehet kapcsolódni.

Városi roma dallamok

A rendezvény egyik különleges szakmai és zenei programja a ROOT_ED – Urban Roma Music / Városi cigányzene projekt lesz. A Hagyományok Háza nyilvános gyűjtést és műhelymunkát szervez neves roma zenészek részvételével, ahol 

a városi roma zenei örökség eddig nem dokumentált dallamai és hozzájuk kapcsolódó történetek kerülnek felszínre. 

Ezt követően pedig bemutató és kerekasztal-beszélgetés várja az érdeklődőket. 

Ez a munka arra is rávilágít, hogy a népzenei gyűjtés nem lezárt történet. Bár a 20. században hatalmas mennyiségű anyag került archívumokba, ma is vannak olyan közösségek és zenei gyakorlatok, amelyekről kevés dokumentáció áll rendelkezésre. A városi roma zene különösen érdekes ebből a szempontból, hiszen olyan közegben alakult, amelyet a hagyományos néprajzi gyűjtés sokáig kevésbé követett.

Hasonlóan a kutatás kulisszái mögé enged betekintést a Kutatók Éjszakája programja. Előadások és beszámolók mellett régi, a népzenei és néptáncgyűjtések során használt technikai eszközöket is meg lehet ismerni az Eszközsimogató programon. A ma természetesnek tűnő hang- és képrögzítés mögött ugyanis hosszú évtizedek technikai története is ott van.

A zene közben végig jelen marad a fesztiválon. A Bére Banda, a Pengetős Trió, a Magyar Banda és a Palatkai Banda koncertjei mellett a Magyar Állami Népi Együttes zenészei is több helyszínen játszanak. A Szilágyi Dezső téri református templomban Istvánfi Balázs és Németh András dudával és tekerőlanttal idézi fel a régi hangszeres hagyományt.

Fecskék és táncosok

Szombaton a fesztivál egyik leglátványosabb része a felvonulás lesz: a menet a Batthyány térről indul, és a Fő utcán keresztül érkezik a Corvin térre. Táncosok, zenészek, lovasok, gólyalábasok és a Katasztrófavédelem Központi Zenekara is részt vesz benne, útközben pedig több alkalommal tánctérré alakul az utca. A felvonulást követően a Corvin téren folytatódnak a programok. A Fecskehajtó mesesátor mellett verbunkos műsor és 

Sebő Ferenc emlékére rendezett koncert is lesz. 

A nemrég elhunyt zenész, zenepedagógus és népzenekutató a Hagyományok Háza történetének is fontos alakja volt, az emlékkoncertet Gryllus Dániel állította össze.

Este ismét a Magyar Állami Népi Együttes kerül középpontba: a Rítusszínház előadása és a Budai Vigadó homlokzatára vetített fényfestés után a Martin György Néptáncszövetség Össztánca következik, amelyben mintegy háromszáz táncos és zenész vesz részt. A napot táncház és további előadások zárják.

 

 

Hagyományok HázaBudai Vigadófesztivál

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