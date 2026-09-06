Kenneth Branagh újra Poirot lenne – már azt is tudja, melyik történettel térne vissza

Kenneth Branagh mint akcióhős

Branagh közben 2026-ban ismét egészen más műfajban próbálta ki magát. A Mayday című akcióvígjátékban Ryan Reynolds mellett szerepel, és egy volt KGB-ügynököt alakít. A film szeptember 4-én vált elérhetővé az Apple TV-n. A szerep újabb példája annak, hogy a színész hat évtizedes pályán sem ragadt bele egyetlen karaktertípusba: a Shakespeare-hősöktől a Marvel-filmen át a klasszikus detektívig és most az akciófilmig sokféle szerepben megfordult.