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Kenneth Branagh újra Poirot lenne – már azt is tudja, melyik történettel térne vissza

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A színész-rendező nem zárta le végleg Hercule Poirot történetét. Kenneth Branagh a közelmúltban arról beszélt, hogy ha újra elkészülhetne egy Poirot-film, legszívesebben Agatha Christie Hercule Poirot karácsonya című regényét vinné vászonra. A negyedik film egyelőre nincs hivatalosan bejelentve, de Branagh elképzelése már megvan arról, merre folytatná a sorozatot – írja a Screenrant.

Ménes Márta
2026. 09. 06. 17:00
Kenneth Branagh Fotó: 20th Century Fox
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Kenneth Branagh mint akcióhős

Branagh közben 2026-ban ismét egészen más műfajban próbálta ki magát. A Mayday című akcióvígjátékban Ryan Reynolds mellett szerepel, és egy volt KGB-ügynököt alakít. A film szeptember 4-én vált elérhetővé az Apple TV-n. A szerep újabb példája annak, hogy a színész hat évtizedes pályán sem ragadt bele egyetlen karaktertípusba: a Shakespeare-hősöktől a Marvel-filmen át a klasszikus detektívig és most az akciófilmig sokféle szerepben megfordult.

 

Kenneth BranaghPoirotbelfast

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