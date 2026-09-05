Christopher Nolan filmje után valami egészen váratlan történt az Odüsszeiával

Az újrafordítás ötlete már jóval a Nolan-film bemutatása előtt megszületett benne, így Wilson új munkája nem a film sikerének következménye. A két történet mégis jól összeér: miközben Nolan egy új generáció számára vitte mozivászonra Odüsszeusz történetét, az eposz könyvként is visszatért a figyelem középpontjába.