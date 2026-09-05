Az újrafordítás ötlete már jóval a Nolan-film bemutatása előtt megszületett benne, így Wilson új munkája nem a film sikerének következménye. A két történet mégis jól összeér: miközben Nolan egy új generáció számára vitte mozivászonra Odüsszeusz történetét, az eposz könyvként is visszatért a figyelem középpontjába.
Christopher Nolan filmje után valami egészen váratlan történt az Odüsszeiával
Christopher Nolan Odüsszeia című filmje nemcsak a mozikban aratott sikert: a 2700 éves eposz könyvként is új közönséget talált. A The Guardian szerint Nagy-Britanniában 1400 százalékkal nőtt a mű nyomtatott példányainak eladása, miközben a költészet iránti érdeklődés is látványosan megugrott.
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