„We are the Sultans of Swing” – Mennyire ismeri a Dire Straitset?
Jellegzetes gitárhangzás, visszafogott rockzene és olyan világslágerek, mint a Sultans of Swing, a Money for Nothing vagy a Brothers in Arms. A Dire Straits a hetvenes évek végén robbant be, majd a világ egyik legsikeresebb rockzenekarává vált. De mennyire ismeri Mark Knopflerék történetét és dalait?
Ki volt a Dire Straits énekese, gitárosa és legfontosabb dalszerzője?
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