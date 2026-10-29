Fényárba borul Budapest egyik legszebb temploma, különleges látványvilág elevenedik meg a falakon

Művészet és a technológia
A GENESIS alkotója, a zürichi székhelyű PROJEKTIL olyan művésztársulat, amelynek munkájában képzőművészek, zenészek, programozók, hangmérnökök és formatervezők vesznek részt. Produkcióikban a digitális technológia nem önálló látványelemként jelenik meg, hanem a történetmesélés egyik eszközeként.
Az immerzív művészet sajátossága, hogy a néző nem egyetlen képet vagy hagyományos színpadot figyel, hanem a látvány több irányból veszi körül. A műfaj a képzőművészet, a film és az előadó-művészet határán helyezkedik el, és gyakran épít a hang, a mozgókép és a tér együttes hatására.
A GENESIS ezt a megközelítést a bibliai teremtéstörténettel kapcsolja össze.
Az alkotók célja, hogy a látogatók a fények és a zene segítségével élhessék át a világ születésének történetét.
A produkció ugyanakkor azok számára is nyitott, akik vallási kötődéstől függetlenül érdeklődnek a látványos audiovizuális művészet iránt.
A GENESIS november 6-tól látható a budapesti Assisi Szent Ferenc-plébániatemplomban. Az előadások körülbelül harminc percig tartanak, a jegyek a hivatalos értékesítési felületen és a Fever alkalmazásában érhetők el.
A fények életre keltik a teret
A fényfestés különlegessége, hogy a megszokott építészeti környezetet egészen más oldaláról mutatja meg. A falak, oszlopok és boltívek a mozgó képek hatására látszólag átalakulnak, olykor azt az érzést keltve, mintha maga az épület is életre kelne. A zenével összehangolt fényjáték a néző figyelmét fokozatosan magával ragadhatja, miközben a térérzékelését is befolyásolja. Az ilyen előadások egyszerre válthatnak ki rácsodálkozást, nyugalmat vagy éppen feszültséget, attól függően, milyen képek és hangok követik egymást. A GENESIS esetében mindehhez a templom különleges atmoszférája és a bibliai teremtéstörténet szimbolikája társul. A látvány így a puszta szórakoztatáson túl személyesebb, elmélyültebb élményt is kínálhat, amelyben a néző néhány percre kiszakadhat a hétköznapok megszokott világából.