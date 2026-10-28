Hollywoodi kasszasikereket is lekörözött egy csaknem ezeréves műalkotás

A falikárpit különlegessége, hogy a korszak eseményeit szinte képes történetként mutatja be. Hajók, lovas katonák, fegyverek, lakomák és csatajelenetek követik egymást, a képeket rövid latin feliratok egészítik ki. Az alkotás ezért a történészek számára is értékes forrás, bár nem tekinthető elfogulatlan beszámolónak: a normann hódítás igazolásának szándéka is felismerhető rajta – derül ki a bayeux-i múzeum oldaláról.

Máig nem tudni biztosan, kik készítették

A mű eredetével kapcsolatban számos kérdés merül fel. A kutatók többsége szerint a XI. század második felében készülhetett, valószínűleg angliai műhelyben. Megrendelője feltehetően Odo bayeux-i püspök, Hódító Vilmos féltestvére volt, aki az 1077-ben felszentelt székesegyház számára készíttethette. Az alkotás azért is figyelemre méltó, mert olyan részleteket őrzött meg a középkori mindennapokról, amelyek más forrásokban ritkán jelennek meg. Az alkotáson a korabeli hajóépítés, hadviselés és öltözködés jellegzetességei, sőt a képsorok szélén állatok és különös, képzeletbeli lények is feltűnnek. A falikárpit az évszázadok során háborúkat és politikai fordulatokat élt túl. Történelmi és művészeti jelentőségét az UNESCO is elismerte: 2007-ben felkerült a Világ emlékezete program nemzetközi jegyzékébe.

Közel ezer év után tért vissza Angliába

A londoni bemutató történelmi jelentőségét az adja, hogy a műalkotás elkészítése óta először került vissza Angliába. A kölcsönzésről 2025 júliusában állapodott meg Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök. A megállapodás értelmében a falikárpit 2026 szeptemberétől 2027 júliusáig látható a British Museumban. Cserébe Franciaországban brit történelmi műkincseket, köztük a híres Sutton Hoo-i angolszász leletegyüttes egyes darabjait és a középkori Lewis-szigeti sakkfigurákat mutatják be. A kölcsönzés időzítése sem véletlen. A normandiai Bayeux városában található, a falikárpitnak otthont adó múzeum felújítás miatt zárva tart. A rendkívül sérülékeny műalkotás szállítását komoly előkészítés előzte meg, a szakemberek külön vizsgálták, miként lehet biztonságosan mozgatni a közel ezeréves textilt – írják a British Museum oldalán.