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Meglepő kulturális szenzáció lett Nagy-Britanniában a közel ezeréves bayeux-i falikárpit bemutatása. A normann hódítás történetét megörökítő alkotásra olyan ütemben fogynak a jegyek, hogy a londoni British Museum kiállítása a legnagyobb filmes premierek érdeklődésével is felveszi a versenyt. A látogatók között ráadásul feltűnően sok a fiatal: a legutóbbi jegyvásárlási hullámban a vásárlók több mint fele 35 év alatti volt.

Viland Gabriella
2026. 10. 28. 8:00
Hollywoodi kasszasikereket is lekörözött egy csaknem ezeréves műalkotás
Kulturális szenzáció lett Nagy-Britanniában a közel ezeréves bayeux-i falikárpit bemutatása. Fotó: bayeuxmuseum.com/Bayeux-museum-tapisserie-bordures -

A falikárpit különlegessége, hogy a korszak eseményeit szinte képes történetként mutatja be. Hajók, lovas katonák, fegyverek, lakomák és csatajelenetek követik egymást, a képeket rövid latin feliratok egészítik ki. Az alkotás ezért a történészek számára is értékes forrás, bár nem tekinthető elfogulatlan beszámolónak: a normann hódítás igazolásának szándéka is felismerhető rajta – derül ki a bayeux-i múzeum oldaláról

Máig nem tudni biztosan, kik készítették

A mű eredetével kapcsolatban számos kérdés merül fel. A kutatók többsége szerint a XI. század második felében készülhetett, valószínűleg angliai műhelyben. Megrendelője feltehetően Odo bayeux-i püspök, Hódító Vilmos féltestvére volt, aki az 1077-ben felszentelt székesegyház számára készíttethette. Az alkotás azért is figyelemre méltó, mert olyan részleteket őrzött meg a középkori mindennapokról, amelyek más forrásokban ritkán jelennek meg. Az alkotáson a korabeli hajóépítés, hadviselés és öltözködés jellegzetességei, sőt a képsorok szélén állatok és különös, képzeletbeli lények is feltűnnek. A falikárpit az évszázadok során háborúkat és politikai fordulatokat élt túl. Történelmi és művészeti jelentőségét az UNESCO is elismerte: 2007-ben felkerült a Világ emlékezete program nemzetközi jegyzékébe.

Közel ezer év után tért vissza Angliába

A londoni bemutató történelmi jelentőségét az adja, hogy a műalkotás elkészítése óta először került vissza Angliába. A kölcsönzésről 2025 júliusában állapodott meg Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök. A megállapodás értelmében a falikárpit 2026 szeptemberétől 2027 júliusáig látható a British Museumban. Cserébe Franciaországban brit történelmi műkincseket, köztük a híres Sutton Hoo-i angolszász leletegyüttes egyes darabjait és a középkori Lewis-szigeti sakkfigurákat mutatják be. A kölcsönzés időzítése sem véletlen. A normandiai Bayeux városában található, a falikárpitnak otthont adó múzeum felújítás miatt zárva tart. A rendkívül sérülékeny műalkotás szállítását komoly előkészítés előzte meg, a szakemberek külön vizsgálták, miként lehet biztonságosan mozgatni a közel ezeréves textilt – írják a British Museum oldalán

A váratlan siker a múzeumot is próbára tette

A hatalmas érdeklődés a múzeumban nehézségeket is okozott. Az online jegyekre októberben egyes beszámolók szerint közel 300 ezren várakoztak, miközben a múzeumban torlódtak a sorok. A British Museum ezért módosított a látogatási szabályokon, és a fényképezést is megtiltotta a kiállításon, hogy gyorsítsa a látogatók haladását.

A Standard úgy fogalmaz, egy közel ezeréves történelmi műalkotás is képes tömegeket megszólítani, köztük olyan fiatalokat, akikről gyakran feltételezik, hogy elsősorban a digitális szórakoztatás iránt érdeklődnek. A különleges történelmi helyzet, a műalkotás ritkasága és a személyes találkozás lehetősége együtt olyan vonzerőt teremtett, amelyet a legnagyobb múzeumi kiállítások is megirigyelhetnek.

 

 

 

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