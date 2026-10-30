Patrick Stewart halála után búcsúzik Hollywood: Hugh Jackman és Kevin Feige így emlékezett

A Star Trek világából William Shatner, az eredeti sorozat Kirk kapitánya is megemlékezett róla. Szerinte Stewart intelligenciát, méltóságot és mély emberséget vitt minden szerepébe, Picard kapitány pedig éppúgy az emberiség legjobb tulajdonságait testesítette meg, mint az őt megformáló színész. George Takei úgy fogalmazott, hogy Stewart generációkat inspirált az emberiség fényesebb jövőjébe vetett hitével. Jonathan Frakes, aki Riker parancsnokot alakította mellette, mindössze ennyit írt az Instagram-történetébe:

Nyugodj békében, barátom.

A Marvel Studios közleményében Stewart kivételes eleganciáját, intelligenciáját és emberségét méltatta, Kevin Feige, a Marvel Studios elnöke felidézte, milyen nagy hatással volt rá, amikor először találkozott Stewarttal az első X-Men-film forgatásán. Nemcsak briliáns színésznek, hanem melegszívű, nagylelkű és kivételes humorú embernek nevezte.