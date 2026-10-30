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Patrick Stewart halála után búcsúzik Hollywood: Hugh Jackman és Kevin Feige így emlékezett

Patrick Stewart halála után búcsúzik Hollywood: Hugh Jackman és Kevin Feige így emlékezett

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86 éves korában meghalt Sir Patrick Stewart, akit a közönség Jean-Luc Picard kapitányként és Charles Xavier professzorként ismert meg. A brit színész több mint hat évtizedes pályafutása során a színházban és a filmvásznon egyaránt maradandót alkotott. Utoljára a decemberben mozikba kerülő Bosszúállók: Doom ébredése című filmben láthatjuk, amelyben Patrick Stewart kilencedik alkalommal játssza el a mutánsok vezetőjét bölcs vezetőjét.

Dani Áron
2026. 10. 30. 6:02
Sir Patrick Stewart a három évadot megélt Star Trek: Picard című sorozatban. Forrás: TMDb
Sir Patrick Stewart a három évadot megélt Star Trek: Picard című sorozatban. Forrás: TMDb
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A Star Trek világából William Shatner, az eredeti sorozat Kirk kapitánya is megemlékezett róla. Szerinte Stewart intelligenciát, méltóságot és mély emberséget vitt minden szerepébe, Picard kapitány pedig éppúgy az emberiség legjobb tulajdonságait testesítette meg, mint az őt megformáló színész. George Takei úgy fogalmazott, hogy Stewart generációkat inspirált az emberiség fényesebb jövőjébe vetett hitével. Jonathan Frakes, aki Riker parancsnokot alakította mellette, mindössze ennyit írt az Instagram-történetébe: 

Nyugodj békében, barátom.

A Marvel Studios közleményében Stewart kivételes eleganciáját, intelligenciáját és emberségét méltatta, Kevin Feige, a Marvel Studios elnöke felidézte, milyen nagy hatással volt rá, amikor először találkozott Stewarttal az első X-Men-film forgatásán. Nemcsak briliáns színésznek, hanem melegszívű, nagylelkű és kivételes humorú embernek nevezte.

 

Patrick StewartX-MengyászhírBosszúállókSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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