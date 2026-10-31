Audrey Hepburn rettegett, nevetésből hirtelen terrorba fordul, ami a színház deszkáin történik

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Két új bemutatóval jelentkezik a Thália Színház: november 28-án az A 9-es szám alatt című horrorvígjáték, december 4-én pedig a Várj, míg sötét lesz című thriller debütál. Az előbbit Horváth Illés, az utóbbit Szervét Tibor rendezi.

Dani Áron
2026. 10. 31. 18:20
A Thália Színház új bemutatói között A 9-es szám alatt.
A Thália Színház új bemutatói között A 9-es szám alatt. Forrás: Thália Színház

 

Thália Színházszabó győzőSzervét TiborSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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