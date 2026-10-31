Audrey Hepburn rettegett, nevetésből hirtelen terrorba fordul, ami a színház deszkáin történik
Két új bemutatóval jelentkezik a Thália Színház: november 28-án az A 9-es szám alatt című horrorvígjáték, december 4-én pedig a Várj, míg sötét lesz című thriller debütál. Az előbbit Horváth Illés, az utóbbit Szervét Tibor rendezi.
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