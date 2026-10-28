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Több mint ezernégyszáz műalkotás kerül a közönség elé – a jegybank gyűjteményével gazdagodnak a múzeumok

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Harmincegy hazai múzeumnál helyezték letétbe a Magyar Nemzeti Bank több mint 1400 műalkotásból álló gyűjteményét – számolt be közösségi oldalán Varga Mihály jegybankelnök. A korábban jórészt irodákban és raktárakban őrzött festmények és más műtárgyak így a nagyközönség számára is hozzáférhetővé válhatnak. A Magyar Nemzeti Galériával együttműködésben megvalósuló programból számos vidéki intézmény részesül.

Viland Gabriella
2026. 10. 28. 16:09
Több mint ezernégyszáz műalkotás kerül a közönség elé – a jegybank gyűjteményével gazdagodnak a múzeumok
Varga Mihály bejelentette, országszerte 31 múzeumnál helyezte letétbe műgyűjteményét a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Galériával együttműködésben. Fotó: Facebook / Varga MIhály

Varga Mihály egy korábbi, miskolci műtárgyátadáson arról beszélt, a kezdeményezés a múzeumok, a művészek és a közönség számára egyaránt előnyös lehet. A műalkotások bemutatása növelheti az alkotók ismertségét, gazdagíthatja a múzeumok kínálatát, és új kulturális élményeket nyújthat a látogatóknak.

Még egy lehetőség a magyar képzőművészet bemutatására

A műtárgyak múzeumi elhelyezése azért is jelentős, mert egy alkotás közgyűjteményi környezetben szélesebb közönséghez juthat el. A múzeumoknak lehetőségük nyílhat arra, hogy a letétbe kapott műveket meglévő gyűjteményeikkel együtt mutassák be, és új összefüggésekbe helyezzék őket. A vidéki intézmények számára ez különösen értékes lehet, hiszen a kortárs képzőművészeti gyűjtemények fejlesztése jelentős anyagi forrásokat igényel.

A letétbe helyezés ugyanakkor nem jelenti a műtárgyak tulajdonjogának átruházását. A művek múzeumi őrzésbe kerülnek, kiállításukról pedig az intézmények szakmai programja és lehetőségei alapján születhet döntés. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezése így a korábban nehezen hozzáférhető műgyűjtemény nyilvános bemutatásának teremthet alapot. A művek a következő időszakban országszerte új kiállítások és múzeumi programok részévé válhatnak.

 

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