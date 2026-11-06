A függőségből van kiút, de az életet újra kell tanulni

A saját életében a fordulatot végül az hozta el, amikor elfogadta, nem képes irányítani a fogyasztását. Ezt a felismerést a beszélgetés során a megadás fogalmával írta le.

Azt hiszem, az egy kegyelmi állapot

– mondta.

Nem arról volt szó, hogy egyszer csak erősebb lett az akarata. Inkább arról, felhagyott a próbálkozással, hogy bebizonyítsa: képes másként használni a szereket, mint korábban.

A hit szerepéről is szó esett. Bajzáth Sándor elmondta, saját életében fontos a spiritualitás, de ezt kifejezetten személyes kérdésnek tartja. Nem szeretné másokra ráerőltetni a maga meggyőződését, és a felépülés egyetlen lehetséges útjaként sem kívánja bemutatni.

Bajzáth Sándor a Függők vagyunk című újonnan megjelent könyve mellett még két korábbi könyv társszerzője.

Súlyos betegsége idején újra szembesült a múltjával

A könyvbemutató egyik legszemélyesebb része Bajzáth Sándor 2025-ös betegségéhez kapcsolódott. Elmondta, daganatos megbetegedés miatt sugárkezeléseken esett át. A kezelések során rendkívül erős fájdalmai voltak, elérkezett az a pont, amikor orvosa erős fájdalomcsillapítót javasolt számára. Korábbi függősége miatt ez különösen nehéz helyzetet teremtett.

A szakember arról beszélt, lehet, hogy ilyenkor a gyógyszer ismét felébresztheti egy függőben a szerhasználat iránti vágyat. A fájdalmai miatt szüksége volt megfelelő kezelésre. A beszélgetésben felidézte, milyen erős félelmet érzett, amikor szembesült azzal, ismét olyan hatóanyagú készítményt kell alkalmaznia, amely korábbi függőségére emlékezteti. Végül az orvosi kezelés részeként használta a fájdalomcsillapítót csökkentett mennyiségben, miközben különösen figyelt arra, hogyan reagál rá.

Ez az élmény ismét emlékeztette arra, a felépülés nem jelenti a múlt teljes eltűnését. Egy váratlan élethelyzetben évtizedekkel később is előkerülhetnek olyan félelmek és dilemmák, amelyek a korábbi függőséghez kapcsolódnak. A betegségéről szóló beszámoló azért is volt különösen személyes, mert Bajzinak a fizikai fájdalom mellett a kiszolgáltatottsággal és a bizonytalansággal is szembe kellett néznie.

A szeretet nem mindig jelent valódi segítséget

A beszélgetés egyik legmegrendítőbb része a családtagok helyzetéről szólt. Bajzáth Sándor édesanyja hosszú időn keresztül próbálta segíteni a fiát, miközben a függőség egyre súlyosabbá vált. A bemutatón olyan emlékeket is felidézett a segítő, amelyekből kiderült, mennyire nehéz volt a család számára szembenézni a problémával. Előfordult, hogy amikor vendégek érkeztek, neki el kellett húzódnia a szemük elől, ne lássák, milyen állapotban van. A család igyekezett eltitkolni a környezet előtt a szerhasználatot, és a rehabilitáció idején sem feltétlenül mondták el az ismerősöknek, hol tartózkodik valójában. A bemutatón elhangzott történetekből jól érzékelhető volt, milyen nehéz helyzetbe kerülhet egy szülő, amikor a gyermeke függőséggel küzd. A szeretet és a féltés sokszor arra ösztönzi, minden következménytől megpróbálja megóvni gyermekét.

Bajzáth Sándor segítőként ma már azt tapasztalja, a hozzátartozóknak is meg kell tanulniuk felismerni saját felelősségük határait. Egy családtag nem tudja a függő ember helyett meghozni a változáshoz szükséges döntéseket. Ha minden alkalommal megpróbálja elhárítani a következményeket, azzal olykor éppen azt akadályozhatja meg, a másik felismerje helyzetének súlyosságát.

A könyvbemutatón ezért az addiktológiai szakember a hozzátartozói csoportok szerepét is hangsúlyozta. Ezekben nem kizárólag arról van szó, hogyan lehet a függő embert rávenni a változásra. A családtagok saját helyzetükkel is foglalkozhatnak: megtanulhatják, miként állítsanak fel határokat, hogyan kezeljék a tehetetlenségüket, és milyen segítséget kérhetnek maguknak.

Bajzáth Sándor a könyvbemutató végén dedikál Fotó: Open Books

Amikor a túl sok munka már nem erény

A Függők vagyunk nem kizárólag a szerhasználathoz kapcsolódó függőségek kérdéseit érinti. A könyvbemutatón a viselkedési függőségek közül a munkafüggőség is szóba került. Ez a probléma különösen nehezen felismerhető, mert a túlzott munkavégzést a társadalom sokszor elismeréssel jutalmazza.

Aki rengeteget dolgozik, arról gyakran azt gondolják, szorgalmas, elkötelezett és nélkülözhetetlen. A folyamatos teljesítmény szakmai sikert, anyagi megbecsülést és társadalmi elismerést hozhat.

Bajzáth Sándor szerint azonban meg kell vizsgálni, hogy az ember valóban szabadon dönt-e arról, mennyit dolgozik, vagy már képtelen megállni. Szakemberként több olyan vállalkozóval és cégvezetővel találkozik, akiknek a munkája fokozatosan az egész életüket kitölti.

Ezek az emberek gyakran úgy érzik, kizárólag ők képesek megfelelően elvégezni a feladatokat. Nehezen bíznak meg másokban, nem szívesen adnak át felelősséget, és minden folyamatot ellenőrizni akarnak.

Bajzi szerint ez a működés egy idő után önmagát erősíti. Minél több feladatot vállal valaki, annál nélkülözhetetlenebbnek érezheti magát, a fontosság érzése pedig újabb és újabb munkavállalásra ösztönözheti. A következmények nemcsak az érintett magánéletében jelentkeznek. Amennyiben egy vezető mindent maga akar elvégezni a szakember szerint, a munkatársai sem kapnak lehetőséget az önálló döntésekre és a fejlődésre. Nem tanulhatnak a hibáikból, mert a vezető még azelőtt közbelép, hogy valódi felelősséget vállalhatnának. Közben a családi kapcsolatok is háttérbe szorulhatnak. A közös programok elmaradnak, a pihenésre fordított idő csökken, és az érintett már akkor sem képes kikapcsolni, amikor éppen nem dolgozik.

A Függők vagyunk című könyv az Open Books Kiadó gondozásában jelent meg Fotó: Open Books

Bajzáth Sándor szerint a munkafüggőség mögött is megjelenhet a folyamatos visszaigazolás iránti igény. A

dolgozó a teljesítményéből próbál önbecsülést meríteni, és egyre több munkát vállal azért, hogy fontosnak és értékesnek érezhesse magát.

Ebben a tekintetben saját korábbi történetével is párhuzamot vont. Egykori társaságában ő maga is abból merített önbizalmat, hogy sokan keresték, szükség volt rá, és fontos szerepet töltött be egy közösségben. A munkafüggőség esetében természetesen mások a körülmények és a következmények, a teljesítményhez kötött önértékelés azonban hasonlóan nehezen felismerhető csapdát jelenthet.

Egy könyv azoknak is, akik soha nem küzdöttek szenvedélybetegséggel

Bajzáth Sándor története azért különösen figyelemre méltó, mert a felépülésnek nem kizárólag a látványos fordulópontjairól beszél. Nem állítja, hogy a szerhasználat abbahagyásával minden problémája megszűnt volna, és azt sem, hogy a korábbi élete egyszerűen kitörölhető. A függőség évei alatt elveszített időt nem lehet visszakapni. A tönkrement kapcsolatokat nem mindig lehet helyrehozni, az elmulasztott lehetőségek egy része végleg elmúlik. Új döntéseket viszont lehet hozni, más kapcsolatokat lehet építeni, és meg lehet tanulni olyan módon élni, amelyben már nincs szükség a korábbi menekülési útvonalakra.

Bajzáth Sándor számára ez az út a rehabilitációtól a hétköznapi munkákon át a segítői hivatásig vezetett. Ma már saját tapasztalataiból és szakmai tudásából is merít, amikor függőséggel küzdő emberekkel és hozzátartozóikkal dolgozik.

A Függők vagyunk azok számára is érdekes olvasmány lehet, akiknek nincs közvetlen tapasztalatuk a szenvedélybetegséggel. A személyes történeteken keresztül olyan kérdéseket vet fel, amelyek sokkal szélesebb körben is ismerősek lehetnek: miért olyan nehéz szembenézni a saját hiányosságainkkal, hogyan alakítják a gyermekkori élmények a felnőttkori kapcsolatainkat, és mi történik, amikor az önbecsülésünket kizárólag mások elismeréséből próbáljuk felépíteni.

A könyvbemutató végére az is világossá vált: a felépülés nem azt jelenti, hogy a függő többé nem fél, nem szorong, és nem követ el hibákat. Inkább azt jelzi, már képes szembenézni mindezzel anélkül, hogy újra elmenekülne önmaga elől. Bajzáth Sándor most ugyanott mesélt az újrakezdésről, ahol évtizedekkel korábban még egészen más életet élt. A helyszín különös egybeesése pedig szinte jelképesen foglalta össze mindazt, amiről a könyve szól: a múltat nem lehet megváltoztatni, de azt igen, hogyan folytatjuk az életünket.