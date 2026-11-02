Felbukkant a két leghíresebb magyar bélyegritkaság az egyik hazai aukciósházban

Utánpótlásból hiány van

A bélyeggyűjtés hagyományos formái azonban jelentősen visszaszorultak. Darabanth Péter szerint a korábbi évtizedekben sokan arra törekedtek, hogy minél több különböző ország bélyegét szerezzék meg.

Az úgynevezett összeállításokban akár több tízezer, sőt százezer különböző bélyeget is összegyűjtöttek, és ezeknek komoly piaca volt.

Ez a gyűjtési forma egykor az exportban is jelentős szerepet játszott, ám a kereslet később visszaesett, és a korábban népszerű gyűjtői területek egy része elveszítette közönségét.

A változás a fiatalabb generációk érdeklődésében is megmutatkozik. Az aukciósház vezetője szerint hiába szeretnék sokan, hogy a gyerekek ismét nagy számban gyűjtsenek bélyeget, a világ közben megváltozott.

Míg korábban a családi együttlétek egyik természetes elfoglaltsága lehetett a bélyegek rendezgetése, ma a gyerekek figyelmét sokkal inkább a telefonok és a digitális tartalmak kötik le.

Vannak gyűjtőket nevelő táborok és más kezdeményezések, de ezek önmagukban nem fordítják vissza a folyamatot. A bélyeggyűjtésnek ugyanakkor ma is sokféle formája létezik: van, aki a ritka nyomdai hibákat keresi, más egy ország postatörténetére vagy egy meghatározott témára összpontosít. A gyűjtői piac nemzetközi jellege szintén lehetőséget kínál arra, hogy egy-egy különleges darab megtalálja a maga közönségét.

A modern bélyegkiadások jövője sem egyszerűen a postai forgalom csökkenésének függvénye. Az aukciósház vezetője szerint a kibocsátott példányszámok alakulásában a gyűjtői kereslet is szerepet játszik: amikor a bélyeggyűjtők tábora jóval nagyobb volt, mint manapság, a nyomdai megrendelések is magasabb példányszámot indokoltak. Ma a kibocsátóknak a kisebb érdeklődéshez kell igazodniuk.