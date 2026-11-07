Sikeres beavatkozáson esett túl a Deep Purple legendás énekese
Sikeres beavatkozáson esett át Ian Gillan, a Deep Purple énekese. A 81 éves zenész közösségi oldalán számolt be arról, hogy előző nap elvégeztek rajta egy orvosi beavatkozást. Azt nem árulta el, pontosan milyen kezelésre volt szüksége, de közlése szerint most pihennie kell a teljes felépüléshez. - írja a Deadline.
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