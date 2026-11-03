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Veszélybe került Magyarország egyik legjelentősebb és legnagyobb barokk kastélya

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Az illetékes minisztérium még mindig keresi a finanszírozási lehetőségeket, de ha nem történik előrelépés, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat által fenntartott történelmi műemlék akár már 2027 januárjában bezárhat. A többmilliárd forintos európai uniós és hazai forrásból megmentett Edelényi Kastélysziget jövője így most kockán forog.

Balázs D. Attila
2026. 11. 03. 15:26
Edelényi kastélysziget
Edelényi kastélysziget Forrás: Edelényi kastélysziget - facebook
Vajon meddig marad nyitva a L'Huillier–Coburg-kastély kapuja? Fotó: Bata Tamas / Edelényi kastélysziget - facebook

Az 1960-as évektől kezdődő felemás állagmegóvási kísérletek nem tudták megállítani a hanyatlást: 

1965-ben lebontották a század elején emelt manzárdtetőt, leszedték a neobarokk kiegészítéseket, az 1980-as évekre pedig a hivatalok kiköltözésével az üresen kongó épület drámai gyorsaságú romlásnak indult.

 A tető, az ereszcsatornák és a párkányok tönkremenetelével állandóvá váltak a súlyos beázások, amelyek végleg megsemmisítették a falképek egy részét, míg a díszterem boltozatát a feszítő fagy feszítette szét.

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A rendszerváltás után évtizedekig keresték a kiutat; a kaszinó-ötlettől a wellness-szállóig számtalan koncepció felvetődött külföldi tőke bevonásával, ám ezek sorra kudarcba fulladtak. A valódi áttörést a 2009 és 2014 közötti európai uniós és hazai forrásból megvalósult, mintegy 3,5 milliárd forintos nagyrekonstrukció hozta meg, amelynek köszönhetően a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési (NÖF) Nonprofit Kft. kezelésében álló műemlék visszanyerte régi fényét.

A 2023-as újranyitás óta a kastély ismét régi fényében tündökölve, kulturális-turisztikai központként működik, és a vármegyei önkormányzat fenntartása alatt máris több mint 89 ezer látogatót vonzott. 

Most azonban, a fenntartási támogatások elapadása miatt újra úgy tűnik, hogy Magyarország egyik legszebb barokk kincse sötét jövő elé néz. 

A Vg.hu információi alapján a 2026-os működésre 260 millió forintot biztosított az állam, ez az összeg azonban csak december 31-ig fedezi a költségeket. A következő évre egyelőre nincs garantált támogatás, így a fenntartó nem tudja biztonsággal vállalni az intézmény további üzemeltetését. Az anyagi bizonytalanság közvetlenül 18 dolgozó munkahelyét veszélyezteti. De ha Edelény és környéke e meghatározó turisztikai látványossága megszűnne működni, az a helyi vendéglátóhelyek, szállásadók és más turisztikai vállalkozások is megéreznék.

 

edelényi kastélyszigetmagyarországl ’ huillier – coburg - kastélySzóljon hozzá!

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