Duna World: Mégis

Az ismeretterjesztő film az 1976-ban New Yorkban alapított és azóta folyamatosan működő Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation – HHRF) alapítását és első sikeres korszakát mutatja be. A bemutatott események között is nagyobb hangsúlyt kapott Ceaușescu amerikai látogatására időzített New York-i tüntetés, ami katartikus momentum volt több ezer ember számára, s ritka pillanatként széles amerikai magyar összefogás mutatkozott meg.

