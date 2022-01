Szilveszteri Flamenco Latino

A tánc és a zene, mely szavakat megelőző és szavakon túli kifejezésünk, a lelkünket szólítja, egységbe von. A flamenco művészete éppen így, különböző sorsok találkozásából alakult az idők folyamán. A Nemzeti Táncszínházban december 31-én megtekinthető előadásában a FlamenCorazónArte Táncszínház az Andalúziából származó flamencót latin dallamokkal és a latin-jazz ritmusaival fűszerezi, hogy egy mediterrán szilveszter varázsoljon a budapesti éjszakába.

Bármerre járjunk is, a helyet, a kultúrát, az arcokat, a pillanatokat, az élményeket örökre magunkkal visszük. Ami ma a jelenünk, holnap a múltunkká válik. De melyik az a másodperc, amely e kettőt elválasztja? Pirók Zsófia flamenco táncelőadásával olyan utazásra hív, melyben a megállók helyszínének csakis a képzeletünk szabhat határt.

Mi lenne, ha utazáskor nemcsak az úti célunk felől dönthetnénk, hanem arról is, hogy időben előre vagy hátra szeretnénk haladni, és hogy kinek az útja keresztezze a miénket? Ha egy ilyen időgépet egyszer feltalálnak, akkor ez valahol már most is létezik? Ön hova venne jegyet? Hogyan utazna át 2022-be?

Előadják:

Lippai Andrea, Harangozó Gyula-díjas, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett táncművész

Pirók Zsófia

Flavia Fontanini



Zene:

Alex Torres – gitár

Mario Ochoa – ének

Cserta Balázs – klarinét

Révész Richárd – zongora

Tar Gergely – ütőhangszerek



Fény: Pető József

Díszletterv: Pirók Péter

Díszletfüggöny: Pirók József

Jelmez: Molnár-Madarász Melinda, Glotz Erika, Flamenco Pasión

Animáció: Szitás Attila

Ötlet, dramaturgia, koreográfia: Pirók Zsófia

Rendező: Bakos-Kiss Gábor, Jászai Mari-díjas

Jegyvásárlás: ITT