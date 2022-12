Puffy barát, a férfipótló medve

Nem kell különösebben magyarázni, hogy párkapcsolatban is lehet magányos az ember, de ez a történet most nem róluk szól. Illetve róluk is, hiszen az ötletgazda, a bolgár Tonia Berdankova boldog házasságban él a férjével, de a családfő időnként több napra elutazik a munkája miatt. A feleség pedig minden este igényelte, hogy valakihez odabújhasson.

A 47 éves asszony 22 éves lányával férj/férfi pótló megoldást ötlött ki. Megalkotta a Loving Bear Puffy nevű valamit. Rendszertanilag nehezen meghatározható, bár a plüssök világában annyiféle formájú alkotás született, hogy lényegében rendszerezhetetlen ez az univerzum. A balkáni megoldás 170 centiméter magas férfitest, álmos mackófejjel. A pasipótló könnyen mozgatható, mindössze 3,2 kilogramm poliuterán habbal van kitöltve a széles mellkas, a két izmos kar és a többi testrész. Nem éppen környezetbarát anyag, de hát az ember belsejében is előfordulnak időnként a környezetre ártalmas matériák.

A közepes férfi nagyságú maci célcsoportja a magányos női szívek, nekik szánják a pasihelyettest, hogy elviselhetővé tegye a szingli életet. Nem horkol, nem rángatja le a paplant, nem beszél vissza, nem panaszkodik, a karja sem zsibbad el egy egész éjszakán át tartó alvás alatt sem. Én nem sokáig tudnám nélkülözni a felkarom, Puffynak meg sem kottyan az ilyen kihívás.

A Loving Bear Puffyt Angliában 135 fontért árulják.

Egy súlyemelő széles vállait imitáló karok és egy puha játék medve apró feje magyar pénzre átszámítva 63 ezer forint. A Puffyra rá lehet támaszkodni, ha széles vállra van szükség, sírhat is rajta a tulajdonosa, mellébújhat a kanapéra egy könyvvel a kézben, vagy filmet nézhetnek, de az ágyba is vihető. Nem azért. Nem szexért, mert nem erre a célra készült. Amint a weboldal állítja, „pótolja az ember fizikai jelenlétének hiányát, különösen a hosszú, magányos éjszakákon”.

A férfipótló medvéről beszámoló dailymail brit portál szerint minden hetven év alatti korcsoportban gyorsan növekszik azon nők száma, akik nem élnek együtt férfival, vagy akik soha nem házasodtak össze. A cikket jegyző harminc év körüli nő elismeri, számára az online társkeresés kimerítővé vált. Belefáradt. Ezek az alkalmazások mindent felemésztenek – csak a lényeget nem hozzák el.

Mintha globálisan megbicsaklott volna a kapcsolatépítés. Úgy persze nehéz, ha semmit sem veszünk észre a világból, mert az okostelefon-nyomkodás miatt semmit sem vehetünk észre a világból. Nemcsak gyarapodik a szinglik tábora, hanem otthon is maradnak. A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal szerint a 20–34 évesek csaknem harmada a szüleivel él.

Ha valami garantálja, hogy a fia­tal szerelmi élete teljesen felszámolódjon, az az, ha anyával és apával él.

Az ötletgazdák szerint az a legjobb a medvében, hogy mindig ott van, amikor szükség van egy bújásra. És bár egyesek azt gondolhatják, hogy kicsit furcsa egy medvével tölteni az éjszakát, egy 2019-es felmérés szerint a felnőttek 34 százaléka valamilyen plüssel alszik. Lényegében tehát felnőtt a babák generációja: otthon élnek, a mackóikkal alszanak. Nem csoda, hogy a születési ráta zuhan.

A két bolgár nő tavaly dolgozta ki az ötletet, miután Tonia azt próbálta kitalálni, hogyan éljen túl egy nyarat férje, Peter nélkül, aki akkor hosszabb időt töltött tőlük távol. A lánya viccelődött, hogy a mamája kit fog megölelni. Ki kellett találni egy helyettesítőt. Az anya fejébe szöget ütött a gondolat, azon gondolkodott, hogy milyen sok nő van a világon egyedül, akiknek szükségük van valamilyen fizikai jelenlétre. Így született meg a Puffy. Alig néhány hónapja gyártják a férfimacit, az eladások a skandináv országokban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a legmagasabbak.

Mit érez Tonia férje, hogy Puffyra cserélték? Nevet az egészen. Hogy lesz-e Puffynak női verziója, hogy a magányos férfiak is hozzábújhassanak valamihez? Talán később – mondja Tonia, aki szerint a nők nagyobb valószínűséggel ismerik be, hogy szükségük van ilyesmire. „Azt hiszem, ha átölelek valamit, amit »érzelmi medvének« neveznek, akkor még jobban egyedül érzem magam” – mondta a szerzőnek egyik ismerőse. Mert talán az a legszomorúbb ebben a medvében, hogy arra emlékeztet, ami nincs az életben. Egy igazi partnerre, akire támaszkodhat.

Borítókép: A Puffy bear egyik pormó-képe (Fotó: Puffybear.com)