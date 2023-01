Embercsempészet visszafizetési garanciával

Akárcsak a magyar börtönökben fogva tartott embercsempészek. Egy részük a környező országokból való, mint Románia, Szerbia, Ukrajna, Szlovákia, Ausztria vagy Bulgária, Lengyelország. Gyakori a szíriai, a török és a marokkói szállító is. Másik részük távolabbi, – egyebek mellett – ázsiai és afrikai országok polgárai, mint például Afganisztán, Algéria, Banglades, Egyiptom, India, Irán, Jemen, Jordánia, Irak vagy Tunézia. De vannak kubai, dominikai, brazil vagy vietnami származású fogvatartottak is. Gyakori, hogy Nyugat-Európában már menekültként regisztrált szírek, kurdok jönnek a tartózkodási engedélyükkel szabadon Magyarországra, hogy aztán innen migránsokat csempésszenek az unió nyugati országaiba. Nemcsak azoknak a szír elkövetőknek a száma növekszik, akik Németországból jönnek ide – ahol tartózkodási engedélyük van –, hanem az adott migránscsoportból kijelölt szállítók száma is nő, ezért sokszor nehéz megállapítani, hogy ki volt a sofőr. Hiába azonosítja a hatóság a szállítót, ő, ha akarna se tudna semmit a szervezetről, hiszen nincs beavatva a működési titkokba.

Mély konspiráció

Az embercsempész maffiák működésének alapja a mély konspiráció. A szállítók egy még nem használt kártyás mobilra kapják a GPS-koordinátákat, hogy hol kell felvenniük a migránsokat. Például Ásotthalom térségében, a határ menti erdő szélén, amikor ez megtörténik, érkezik a következő adathalmaz, merre, melyik úton, meddig kell szállítania a „rakományt”. A szállítót minden esetben több előfutó is megelőzi, akik jelzik, ha rendőri jelenlétet tapasztalnak. A rendőrség tapasztalatai szerint nagyon komoly ellenfigyelést folytatnak az embercsempész szervezetek. Több platformon is folyik ez a háború: figyelik a médiát, az internetes felületeket, akár a körözési listákat, a beszámolókat, hogy hol, mikor hány migránst fogtak el a magyar rendészeti szervek. A határ mellett pedig napi szinten a teljes határőrizeti rendszert. A nyomozók tapasztalatai szerint a haszon egy részét visszaforgatják a tevékenységükbe. Technikailag is igen felkészültek, tableteket, laptopokat használnak, hogy tudják biztosítani az internetes eléréseket. Egyesek a telefonos kommunikáció mellett rádiófrekvenciás eszközöket is bevetnek, sőt hívásblokkolókat is, hogy amikor a csempészakció folyamatban van, a migráns ne tudjon hívást indítani. Beszereztek éjjellátókat, infrakamerákat, ha kell, termoruhákat vesznek fel a hőkamera kikerülése érdekében. A felderítésbe, figyelésbe felderítő drónokat is bevonnak, így ráláthatnak a határszakaszra anélkül, hogy magyar területre lépnének.

A fogva tartott embercsempészek öt büntetés-végrehajtási intézetet töltenének meg, ha az elkövetett bűncselekmény alapján tartanák fogva őket. 2023. január 10-i hivatalos adat szerint 2658 főt őriznek a hazai börtönökben. A főbb fogvatartási helyek átfedést mutatnak a magyarországi embercsempészirányokkal. Így Szeged, Kecskemét, Budapest börtöneiben éppúgy nagyobb számban vannak, mint Pécsett, Győrben, illetve Szombathelyen, Sopronkőhidán, de az északkeleti, szlovákiai útvonal felélénkülésével már Miskolcon is tartanak fogva embercsempészt. Bakondi György szerint a magyar börtönökben fogva tartott embercsempészek plusz hárommilliárd forinttal terhelték meg 2022-ben az államkasszát. A január 10-i adat szerinti 2658 főből jelenleg 349 részesül vallási okok miatt külön élelmezésben, de ez a szám folyamatosan növekszik. A vallásgyakorlásnak megfelelően összeállított étkezés természetesen többletköltségekkel jár. A költségeket tovább növeli a tolmácsolás is. A tolmácsok igénybevétele változó intézetenként attól függően, hogy hány olyan fogvatartott van, akikkel a bv-sek által beszélt valamelyik világnyelven vagy fordítógép igénybevételével sem tudnak kommunikálni.

Nem csak az okoz problémát, hogy akár tizenöt-húsz nyelven kell folyamatosan szót érteni ezekkel az emberekkel. Sajnos egyre gyakrabban előfordul az is, hogy a fogvatartott olyan távoli ország egyedi nyelvét vagy speciális nyelvjárását beszéli, hogy már az adott nyelv beazonosítása is komoly kihívás. Ráadásul kevés olyan tolmács van, aki beszéli ezeket a ritkán használt nyelveket, így a tolmácsolás díja még borsosabb. Többletköltség az is, hogy a szóbeli kommunikáción túl a büntetés-végrehajtásnak idegen nyelvű házirenddel, tájékoztatókkal kell ellátnia a külföldi fogvatartottakat.

Borítókép: Kisteherautójával szándékosan balesetet okozó, egy rendőrautónak is nekiütköző embercsempész elfogása Budapesten, 2022. december 27. (Fotó: Teknős Miklós)