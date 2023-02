Bealkonyult a gyógyászatisegédeszköz-maffiának

Egyre terebélyesebbnek bizonyul az a szervezett bűnbanda, amely a gyógyászati segédeszközök piacát uralva százmilliós károkat okozott az egészségügyi költségvetésnek. A banda felszámolása tavaly november óta tart. A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) titkosszolgálati módszerekkel is támogatja a rendőröket, és sorra veszik őrizetbe a megalapozottan gyanúsítható orvosokat, cégvezetőket, alkalmazottakat. E sorok írásáig összesen 28 főt, akik közül 14-en letartóztatásban vannak, a többiek bűnügyi felügyelet alá kerültek, de néhány gyanúsított szabadlábon védekezhet.

Elöljáróban szögezzük le: a bűnszervezet polipszerűen hálózta be az országot, és uralta – eddig – a gyógyászati segédeszközök piacát. Tevékenységének feltárása annak a következménye, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat feladatul kapta az egészségügy védelmét is.

A titkosszolgálati módszerek és eszközök használatára is feljogosított NVSZ alapfeladata a bűnfelderítés, a bűnmegelőzés és a védelem. Az egészségügyi területen dolgozók védett állománya mintegy 119 ezer főből áll.

Tavaly novemberig ezen a területen elsősorban hálapénzzel kapcsolatos korrupciós eseteket tártak fel. Az NVSZ bűnfelderítő tevékenysége azt vizsgálja, hogy az állami egészségügyi intézmények fenntartása, működtetése, azaz a közpénzek felhasználása a törvényben meghatározottak szerint felelősen és célzottan zajlik-e, továbbá, hogy az állami közegészségügyi ellátáshoz az arra jogosultak olyan sorrendben és módon férnek-e hozzá, ahogy azt a szakmai szabályok indokolják.

Ez utóbbi vizsgálata nyomán bukkantak rá az NVSZ tisztjei a gyógyászati segédeszközök piacát uraló bűnszervezetre.

Az egészségügyi maffia felgöngyölítése azzal indult, hogy 2022 tavaszán információ érkezett az NVSZ-hez arról, hogy egy állampolgár az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (hétköznapi nevén a felhőben) azt vette észre, hogy gyógycipőt írtak fel neki úgy, hogy ő orvosnál nem is járt, és szüksége sem volt arra. A jogszabályok által biztosított lehetőségeket felhasználva az NVSZ munkatársai olyan – később bizonyítékként is felhasználható – adatokat gyűjtöttek, amelyek alapján rendkívül összetett és szervezetten elkövetett bűncselekmény gyanúját állapították meg.

A rendőrség által feltárt ügyben az ortopéd orvosok és a velük összejátszó segédeszközgyártó és -forgalmazó cégek úgy írtak fel, majd gyártottak gyógycipőket, hogy azok, akiknek a nevére felírták, nem is tudtak róla; majd az ezek után járó összegeket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) visszaigényelték. Azt is figyelték, hogy az évente egyszer felírható lábbeli kihordási ideje mikor jár le, és amint lehetett, újra felírták és legyártották a cipőket.

A minőség nem volt fontos, csak a profit, mert a betegeknek magas kategóriájú és államilag jelentősen támogatott cipőt írtak fel, azonban a végeredmény alacsonyabb kategóriájú és olcsóbb lábbeli volt. Ez került idős páciensek lábára, ha egyáltalán odakerült, hiszen a nyomozás azt is feltárta, hogy olyan embernek is felírtak gyógycipőt, aki évek óta fekvőbeteg és járásképtelen.

Az NVSZ munkatársai olyan eseteket is feltártak, amikor a gyógycipőt felírta ugyan az orvos, de azt már nem gyártották le, viszont a támogatást így is visszaigényelték.

A bűnszervezet első kilenc tagjára tavaly november 8-án csaptak le. Ők a megalapozott gyanú szerint háromezer cipőt írtak fel, amelyeken átlagosan páronként 52 ezer forint nyereségük volt, ezzel összesen több mint 150 millió forintot szereztek illegálisan.