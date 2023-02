Később Brandt mint német kancellár ezt úgy fogalmazta meg, hogy egy harmadik világháborúban aki először lő, az másodszor hal meg. Einstein azt mondta, hogy nem tudja, ki és mikor fogja megvívni a harmadik világháborút, de a negyedikben már kőbaltával harcolnak.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Philip Murphy amerikai kormányzóval a müncheni konferencián, 2023. február 19-én Fotó: AFP/Odd Andersen

Először találkoztak Kelet és Nyugat vezetői, majd az évek múlásával csatlakoztak Észak és Dél vezető politikusai is. A német kancellár, a francia és az orosz elnökök ugyanúgy gyakori résztvevők voltak, mint az amerikai elnökök és alelnökök. Rendszeres előadó volt Kissinger korábbi amerikai külügyminiszter is. Véleményt cseréltek az afgánok, az arabok és az izraeliek is. Szerencsére csak verbális összecsapásokra került sor, például Irán és Izrael között.

Lemondani a szuverenitásról?

A konferencia elnöke volt többek között Teltschik, Kohl kancellár biztonságpolitikai tanácsadója és Ischinger külügyi államtitkár is. Amikor lehetőségem volt Kohl biztonságpolitikai tanácsadójával mintegy három órát beszélgetni, kifejtette, hogy a nyugat-európai államok évtizedes szabad történelmük okán lemondhatnak szuverenitásuk egy részéről, de a volt szocialista országok, amelyek most nyerték ezt vissza, nem fognak lemondani. Igaza volt.

A konferencia költségeit a német állam fizeti. A német egység után hangzott el a találkozón, hogy kell európai Németország, de nem kell német Európa. Az is itt hangzott el először, hogy az egységes Németországnak nagyobb felelősséget kell betöltenie a világban.

Westerwelle akkori német külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a biztonság értékközösséget is jelent. Steinmeier államfő még külügyminiszterként kiemelte, hogy a katonai konfliktusokba úgy kell beavatkozni, hogy a katonai erő csak az utolsó elem lehet. Jelenleg az európai politikában nem ezt látjuk.

A német egység után Németország akaratán kívül Európa vezető hatalma lett. Céljai eléréséhez a gazdasági ereje és már nem a katonai erő lett a meghatározó. A határai mentén – először történelmében – csak szövetséges vagy baráti semleges államok vannak. Az euró bevezetése, még akkor is, ha a német márka átváltási árfolyama kedvezőtlen volt Berlin számára, óriási hasznot hozott a német gazdaságnak.