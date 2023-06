Albert vagy Ronaldo?

Úgy él az emlékezetünkben, 1974. március 17-én, a ZTE elleni bajnokin Albert Flórián azért köszönt el végleg a Fraditól, mert úgy érezte, megöregedett, s különben is, már sarkában topog az új kedvenc, Nyilasi Tibor. Nos, igen is, meg nem is.