David Beckham Netflix-sorozata tényfeltárás vagy PR-fogás?

De mennyire PR-forgás?

Ezért is feltételezik néhányan, hogy a széria valójában a Beckham-brand újraértelmezése, amelynek célja a közönség szimpátiájának kivívása. Bár a házaspár narratívája uralja a négy részt, több kritikus úgy véli, hogy Stevens valóban az igazi embert mutatja be, mivel egy világsztárnak semmi szüksége arra, hogy saját önzéséről beszéljen, amely viszont a sorozat visszatérő témája. Az egyetlen pillanat, amikor a néző nem teljesen biztos az ábrázolás valóságtartalmában, az a megcsalási botrány. Sem Beckham, sem Victoria nem erősíti meg és nem is tagadja kategorikusan az esetet, mindössze kijelentik, „ez végül is a magánéletük része”.

A nézőt ugyanakkor Stevens számos celebpillanattal kárpótolja, így beszélünk a szárongról, a lila esküvői ruháról vagy a japánok Beckham-őrületéről. A celebkultrúa születése vagy a futballhuliganizmus vadnyugatja görbe tükröt tart a mai influencerkultúrán szocializálódott fiatalok elé, hogy miért problémás a paparazzik fényképeit bújni, illetve miért nem szabad másokat zaklatni.

Stevens mindezt különleges fényképezési technikával oldja meg: számos interjúalany úgy nézi újra a meccseket, hogy közben centikre áll tőle a kamera, így a néző egyetlen rezdülésből sem marad ki. Továbbá a rendező maga is részese az eseményeknek, mivel többször hallani, ahogy felteszi kérdéseit, megjelenítve ezzel a néző gondolatait. David Beckham Netflix-dokumentumsorozata tehát jól sikerült darab, ami végső soron bizonyítja, hogy az elvégzett kemény munka meghozza gyümölcsét, mert egy profira hétköznapi élete alatt is emlékezni fognak.

Borítókép: David Beckham a sorozat londoni bemutatóján (Fotó: Getty Images)