Sandra Bullock illusztris társaság tagja: azon három művész egyike (ráadásul egyetlen színészként), akik egy hétvégén nyerték el az Oscart és az Arany Málnát is. Ám nincs más rajta kívül, aki ellen X- (korábban Twitter-) kampány indult volna, hogy adja vissza az Oscar-díját, azért, mert a szerepe nem egyezik a valósággal. Ezzel az erővel Ben Afflecknek sem járna az Argo-akció rendezői Oscarja. A film bemutatásakor ugyan okozott némi diplomáciai fennforgást, hogy Kanada közölte: az amerikai követségi alkalmazottak 1979-es iráni mentésében a kanadai nagykövetség nem csak statisztaszerepet játszott, ahogy azt a film sugallja, ám mivel az amerikai–kanadai kapcsolatok szívélyesek, a megjegyzés legfeljebb lábjegyzetként vonult be a filmtörténelembe. Az elmúlt évek woke-forradalma azonban kapva-kapott Michael Oher bírósági beadványán, amely szerint korábban, a médiában örökbefogadóként hivatkozott Touhy család komoly pénzügyi bevételtől fosztotta meg őt, méghozzá úgy, hogy a focista valójában nem is volt a család tagja.

Michael Oher. Fotó: Getty Images via AFP

Michael Oher – áldozat vagy áruló?

Oher augusztus 14-én fordult a bírósághoz Tennesseben, hogy szüntessék meg a Sean és Leigh Anne Touhy-val fennálló gondoksági viszonyát, amelyről – állítása szerint – csak idén februárban tudta meg, hogy nem azonos az örökbefogadással, ráadásul megakadályozza, hogy pénzügyileg is rendelkezzen a saját története felett. A család közleménye arról ír, hogy bármikor hajlandók megszüntetni a 19 éves gondnokságot. Azt azért hozták létre, mert Michael már elmúlt 18 éves, és ez volt a leggyorsabb módja, hogy jogilag is kapcsolatba kerüljenek a Mississippi Egyetemre éppen felvételt nyerő focistával, ezáltal elkerüljék a Nemzeti Egyetemi Atlétikai Szövetség (NCAA) pénzügyi aggodalmait.

A most megszólaló jogászok szerint a megoldás szokatlan, hiszen Oher semmilyen testi vagy szellemi fogyatékosságban nem szenved, ami miatt nem lenne képes ügyei intézésére.

A család képviselői szerint Sean és Leigh Anne Touhy soha nem befolyásolták Oher pénzügyi döntéseit, illetve nem tartottak igényt a hozzá kapcsolódó bevételekre, mivel saját jogon milliomosok, nem volt szükségük arra a néhány tízezer dollárra, amelyet Oher története hozott. Oher vádjai szerint a család ellopta a több mint háromszázmillió dolláros bevételt termelő A szív bajnokaiból származó pénzét, illetve az annak alapjául szolgáló bestsellerből sem részesedett megfelelően.

Hollywoodi történet fehér megváltókkal

Tény, hogy Oher már a film bemutatása idején jelezte: a történet számos ponton nem egyezik a valósággal. A szív bajnokai ugyanis a drogos anyától született, magát rendszeresen barátoknál meghúzó sportoló figuráját nemcsak nehéz sorsú, de nehéz felfogású tinédzserként is ábrázolja. A dokumentumregényt jegyző Michael Lewis (aki többek között a Pénzcsináló vagy A nagy dobás alapjául szolgáló könyveket is írta) szerint ez egyrészt köszönhető Hollywood drámaigényének, másrészt Oher korai tanulmányi eredményeinek, amelynek során az amerikai tanulmányi átlagot 4,0-ig számoló GPA-skálán volt, hogy Oher 0,6-ot ért el.

Michael Oher elveszíti a fejét a pályán. Fotó: AFP

Eredményei már valóban azelőtt elkezdtek javulni, hogy a Tuohy család magához vette volna a focistát, illetve az sem igaz, hogy Oher a korábbi kosárlabdázó Sean Tuohy-tól, illetve sportos családjától tanulta volna az amerikai foci szabályait és trükkjeit.

Oher saját jogon jutott be ösztöndíjjal az előkelő magániskolába (ahol találkozott a Tuohy családdal), és három sportot is űzött, mielőtt véglegesen focistának állt.

A film helyesen ábrázolja, hogy a Tuohy-k fizették Oher különóráit és biztosítását, hogy biztonsággal kerülhessen be 2005-ben a Mississippi Egyetemre, ahol azonnal a legsikeresebb újonc lett. Négy évvel később az első körben, de viszonylag későn drafolta (a draft az amerikai focicsapatok többkörös, végzett egyetemistákat válogató rendszere) a Baltimore Ravens. A csapattal 2013-ban megnyerte Super Bowlt, de Oher három évvel később a Carolina Panthersszel már nem tudta megismételni a sikert.

Paranoia vagy eszmélés?

Összesen 110 meccset játszott nyolc szezonon keresztül profiként. Karrierjének 2017-ben az NFL-ben gyakori agyrázkódások miatt kialakuló posztkommóciós szindróma vetett véget, amely koncentrálási nehézséget, hangulatingadozást, szorongást, fejfájást, szédülést és memóriazavart okoz. A legrosszabb esetben személyiségváltozás is előfordulhat, ami azért érdekes, mivel ez volt az az időszak, amikor Oher kezdett elhidegülni a Tuohy-któl. A család szerint nevelt fiuk évek óta fenyegeti őket, hogy ha nem fizetnek neki 15 millió dollárt, akkor majd rossz színben tünteti fel őket a médiában, illetve már hosszú ideje keresett ügyvédet peréhez, ám azt eddig a rosszhiszeműség bizonyíthatatlansága miatt senki nem vállalta.

Tény, hogy Oher első önéletrajzi könyvében gondnoknak hívja Sean és Leigh Anne Tuohy-t, mondván, nem érdekli a jogi megnevezés, mert tudja, a család szereti őt. Az idén megjelent második önéletrajzi írása már kevésbé ír kedvesen a Tuohy-król, és mivel épp most folyik a könyv promóciója, egyesek feltételezik, hogy a bírósági beadvány valójában az eladásokat növelő ügyes marketingkampány része. A könyvben egyébként Oher elismeri, hogy

hiába a harmincmilliós NFL-szerződés, a karrierje befejezése óta pénzügyi és – elhízása miatt – egészségügyi gondokkal küzd.

A jelenlegi woke narratíva Oher beadványa nyomán rögtön elítélte a Tuohy-kat, A szív bajnokait pedig csöpögős, felesleges melodrámának bélyegezte, mondván, hogy túl kellene lépni a „fehér megmentő” komplexuson, amelyet a mozi a hasonló filmekkel (A segítség, Veszélyes kölykök, Bármi áron) együtt képvisel. Ráadásul a Tuohy-knak bocsánatot kellene kérniük, mivel tettük, hogy keresztényként gondoskodnak és/vagy örökbe fogadnak egy nem fehér, nehéz sorsú gyermeket, valójában a kereszténység feltűnésmentes terjesztése. Ezen hangok szerint Sean és Leigh Anne Tuohy csak a bevétel miatt vették magukhoz Ohert. Jill Filipovic publicista, jogász konkrétan leírja, hogy véleménye szerint a Tuohy-k nyilatkozata, miszerint „gyakran mondjuk, hogy a fiunk, Michael sokkal többet adott nekünk, mint mi neki”, valójában a pénzügyi mesterkedés beismerése. „Hogyan adhat többet egy fedél nélküli gyerek egy gazdag családnak, akiknek már van két tökéletes gyerekük?” – kérdezi Filipovic. A sugallt válasz szerint ez csak a hírnév és a pénz lehet. A (közösségi) médiában a szeretetről senki nem beszél.

