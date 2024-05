Új alkalmazás mutatja meg a magyar vonatkozású helyeket Amerikában

– Honnan az ötlet és mi volt a cél?

Smith Lacey Anna. Fotó: családi archívum

– Kutatói ösztöndíjaink és támogatott kulturális programjaink során lépten-nyomon magyar lábnyomokra bukkantunk Amerikában, de mégsem létezett olyan közös platform, ahol minden magyar vonatkozású helyszínt megtalálhatnánk. Ha a magyarok amerikai jelenlétéről kérdeztek, a hagyományos, történelmi gócpontok jutottak eszembe: Ohio, Pennsylvania, New Jersey, New York. De minél többet utaztam, annál egyértelműbb volt, hogy nincs az USA-nak olyan állama, ahol magyarok ne alkottak volna maradandót, ahol ne lenne valamilyen magyar szál. Az egyik első amerikai–magyar összefonódás történelmi emlékét Fabriczy Kováts Mihály magyar katonai parancsnok és nemes őrzi, aki az amerikai függetlenségi háborúban volt huszárezredes. Az amerikai katonai lovasság atyjának is nevezik. A huszár – mint történelmi ikon – a magyarság szabadságszeretetének, hősiességének Amerikában is ismert és elismert szimbóluma. Így született meg a HuGo applikáció ötlete, ám évekbe telt, mire a koncepciót a mai verzióra hangoltuk.

– Turisztikai hasznossága egyértelmű, de hogyan tudja az amerikai magyar közösséget és a kapcsolatokat erősíteni?

– Ezelőtt mindenki ismerősöktől, barátoktól vagy helyi magyar levelezőlistákról, szervezetektől kapott információt, hol van közösségi rendezvény, hol lehet kapni túrót, kolbászt vagy hol dolgozik magyarul beszélő fogorvos. Ez az adatbázis most egy letölthető térképen jelenik meg. A HuGo minden magyar kultúra iránt érdeklődő amerikai számára is könnyen elérhető. Azoknak, akik felmenőik révén magyarnak vallják magukat, de olyanoknak is, akik már ellátogattak hazánkba, szép emlékekkel tértek vissza Amerikába, és szívesen ennének mondjuk Chicagóban meggyes rétest enni vagy elmennének egy Liszt-koncertre, táncházba.

– Hogyan működik az applikáció és hány magyar vonatkozású pont található a térképén?

– A feltöltéseket a közösség végzi, akik kommentelhetnek is, illetve jelezhetik a hibás adatokat. A versenyszellemmel megáldott felhasználók figyelemmel kísérhetik, hogy az összes helyszín közül államonként mennyi a sajátjuk, illetve hány államban helyeztek el pontokat a térképen. Az adminfelületen rendszeresen ellenőrizzük az esetleges tévedéseket. Pár hete értük el a tízezredik letöltést. Ők böngésző üzemmódban használják az applikációt. Körülbelül 3200 regisztrált felhasználónk van, ennyien járulnak hozzá aktív feltöltőként a HuGo tartalmaihoz. Két év alatt többezres tudásközösséget építettünk, ami új dimenzió az amerikai magyar színtéren. Több mint 1700 magyar vonatkozású pont van a térképen, szinte minden államban néhány. Használják az applikációt magyar ösztöndíjasok, felkészülő amerikai diplomaták, tehát amerikaiak, magyarok és amerikai magyarok egyaránt. A hét kategória között a legnépszerűbb a történelmi. 431 feltöltésével vezet, de ide sok minden belefér: a magyarok alkotta ólomüveg ablakoktól az emléktáblákon át az utcanevekig hatalmas a választék. A legkevesebb a hivatalos szekcióban van (39 pont), itt jelöljük a konzulátusokat és a nagykövetségi épületeket. Leggyakoribb feltöltések a rendezvények, táborok, ide heti rendszerességgel kerülnek fel új tartalmak, hiszen a szervezők látják, hogy amint az esemény megjelenik az applikációban, többezer felhasználó kap róla értesítést. Ilyen elérése egyetlen diaszpóraszervezetnek sincs. Sok amerikai magyar vállalkozó is kezdi a HuGót használni, így kapunk mozgó étteremről, magyarul beszélő könyvelőről, orvosról, jogászról szóló feltöltéseket is. Meglepőek azok a helyek, amelyekről kevesen tudnak, például van egy magyar hegymászóról elnevezett szoros Oregonban, ami a magyarok által ritkán lakott állam. Nagyon szeretem a középkori Nekcsei-bibliát, ami az Anjou-kori magyar könyvművészet felbecsülhetetlen értékű emléke, és ma a washingtoni kongresszusi könyvtár biblia gyűjteményében található, valódi kuriózum. Másik kedvencem a louisianai Árpádhon, ami a legnagyobb vidéki történelmi közösség otthona. Míg a magyarok tipikusan északi városokban koncentrálódtak, ez egy XIX. századi déli eperfarm köré épült magyar település.

– Milyen fejlesztési tervek vannak?

– A HuGo még kétéves sem volt, amikor elnyerte a Magyar Marketingszövetség különdíját. A felhasználóktól is sok pozitív visszajelzés érkezik, a technikai jellegűeket folyamatosan továbbítjuk a feljesztőknek. Talán a legkomolyabb visszacsatolás, hogy más diaszpóraközösségek is megkerestek: spanyolok, kanadaiak, ausztrálok szeretnének hasonlót. Célunk, hogy a HuGo minél több emberhez elérjen, és a lehető legtöbb, még felfedezetlen magyar vonatkozású helyet és programot láthatóvá tegye. Kísérleti jelleggel New Yorkban már indult HuGo vezetett túránk, ezt Washingtonra, Chicagóra, Hollywoodra és további nagyvárosokra is kifejlesztenénk. Rengeteg potenciált látunk az amerikai magyar múlt és jelen összekötésében.