Mészáros Blanka: Néha tényleg vérzik a szívünk és kiszakad a lelkünk

– Amikor megkérdeztem Tóth Ildikót, hogy kit ajánlana a következő interjúalanynak, azonnal rávágta és háromszor elismételte, hogy Mészáros Blankát. Ön szerint miért lehetett ez a kitörő lelkesedés?

– Ezt nem tudom, csak azt, hogy mennyi szeretettel, alázattal és tisztelettel vagyok az ő munkássága – sőt nemcsak a munkássága, hanem az egész lénye – iránt. Nekem ő világítótorony, egy tiszta jelenlét. Gyerekkoromban láttam őt játszani a Kaukázusi krétakörben, és elképesztően elementáris volt, az egyik legnagyobb prózai színházi élményem.

Amikor az ember ilyesmit lát, és ez nemcsak a rendezéshez, hanem a színész személyiségéhez is kötődik, akkor azt elteszi magának. Mintha a Bibliájába tenné könyvjelzőnek.

Most meg ott tartunk, hogy a Radnótiban egymás mellett öltözünk és sokat beszélgetünk. De nem igazán volt még közös előadásunk, próbánk. Nagyon kíváncsi lennék, mi történne a színpadon, ha az a kémia, ami az öltözőben működik, ott is működne.

– Van önben lámpaláz, amikor olyan emberekkel kerül össze, akiket korábban a színpadon nézett?

– Izgalom van bennem. Arra vágyom, hogy jó partnerek legyünk egymásnak a színpadon. De van bennem tisztelet és alázat is azok iránt, akiken felnőttem, őket nem tudom egyszerűen a szomszéd Marika néniként kezelni. Ugyanakkor már nem jövök zavarba tőlük, mert én is érzem magamban az erőt. Pályakezdőként rögtön nagyon nagy színészekkel kerültem egy színpadra, nemrég Koltai Lajossal forgattam. Egy rendező esetében inkább az izgat, hogy vajon meg tud-e nyitni, el tud-e vezetni oda, ahol a szerep megszületik? Vagy hogy én elég izgalmas vagyok-e a számára? A rendezőket mestereknek tekintem, még akkor is, ha fiatalabbak nálam, mert ők fogják össze az egészet, ők kormányozzák a hajót.

Mészáros Blanka 2020 óta erősíti a Radnóti Színház társulatát, előtte öt évig a Katona József Színház tagja volt. Fotó: Havran Zoltán

– A színészi pálya miatt az embernek sokszor kell szembenéznie az előítéleteivel. Ön mihez kezd velük?

– Ez nehéz. Van olyan kollégám, akit nagyon szeretek, nagyon szeretem amit csinál, csak ne kelljen vele játszanom. Nem azért, mert ­rossz, hanem mert nem kompatibilis az a színházi nyelv, amit beszél. Olyankor létrejön egy arányvesztés. Én próbálok olyan lenni, mint ő, aztán rájövök, hogy engem az a fajta színjátszás egyáltalán nem érdekel.