Múltnyomozás mesterfokon a Veritastól

A nemzeti öntudat alapja a történelmi emlékezet; ma senki sem él azokból, akik kétszáz éve éltek e hazában, de ugyanaz a nép vagyunk, mert emlékezünk. Több mint száz éve írta ezt fogarasi gimnáziumi diákjainak Babits Mihály, arra tanítva őket, hogy a jelent csak a múltból lehet megérteni, s a jövőt csak a múlt alapjára felépíteni. A híres bolgár–francia irodalmár és történész, Tzvetan Todorov szerint a múlt eltörlése (felejtés) és megőrzése között mindig közvetítőszerepet játszik az emlékezet, amely szükségképpen válogatás.

A történészek munkája nem csupán abból áll, hogy a múltbeli tényeket feltárják, hanem azok közül egyeseket kiválasztanak, kiemelnek, majd ezeket viszonyba is állítják, s ezt a válogató- és kombinálómunkát nemcsak az igazság, hanem egyben a jó keresése is irányítja.

A történelmi tényfeltáró és igazságkereső munkából évről évre impozáns válogatást nyújt a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár évkönyve, amelynek sorrendben már tizenegyedik darabja nemrég jelent meg. Mint Szakály Sándor Széchenyi-díjas történészprofesszor, alapító főigazgató a legfrissebb tanulmánykötet előszavában írja, a 2014 januárja óta működő intézmény munkatársai – történészek, levéltárosok és könyvtárosok – minden esztendőben kiválasztanak a magyar múltból egy-egy olyan témát, amely az eddigi kutatások során még nem került elő vagy eddig nem vették alaposan górcső alá, és ezért feltárják, megírják és közzéteszik azt.

A jó történész kíváncsi: fontos kérdéseket tesz fel, amelyekre pontos és hiteles válaszokat keres legjobb tudása és forrásismerete alapján. Szakály és munkatársai szerint az a helyes hozzáállás, ha a történész nem bíró akar lenni, inkább nyomozó, aki a történelmi tényeket és véleményeket, a személyes döntések hátterét, körülményeit, tágabb összefüggéseit vizsgálja. A történetkutatásban és -írásban a tények a fontosak és meghatározóak, ugyanakkor a történelmi eseményeket és személyeket többféleképpen lehet látni, láttatni és megítélni (nem elítélni), ezért minden állítással és véleménnyel lehet, sőt érdemes vitatkozni – tényekkel és érvekkel, harag és elfogultság nélkül. Ugyanis a vita – ha tényszerű és szakszerű – előre viheti a tudományt és a közgondolkodást is, új ismereteket és inspirációt adhat valamennyiünknek múltunk és jelenünk jobb megértéséhez.