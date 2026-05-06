Hódolat Szekula Teréznek

Ha Kövi Pált képesek voltunk elfelejteni, akkor csoda, hogy Petőfire még emlékszünk.

Hát így merült feledésbe Szekula Teréz, annak ellenére, hogy a Szegedi új szakácskönyv nem egyszerűen nagy és izgalmas gasztronómiai kirándulás – mint tudjuk, a gasztronómia az idősödő urak erotikája, így Kázmér egyre nagyobb hévvel hódolt neki –, de maga a kultúrtörténet.

Neki köszönhetjük például ezt a megállapítást:

„Béka, lóhús vagy nyúlmódra készítendő macskák leírására nincs ugyan könyvemben hely; megtartottam azonban a franczia konyha jobb étkeit, de csak oly arányban, hogy azért az egész könyvön vezérfonál gyanánt a magyar nemzeti étkek és magyaros elkészítési mód húzódik végig.”

Hideg futkos az ember hátán a nemzeti érzület ilyetén megnyilvánulását látva, hát még, ha belegondol a „nyúlmódra készítendő macskák” rettenetébe, mely rettenet valóság kellett legyen, mert Szekula Teréz nem volt egy kifejezetten költői alkat, szabadon szárnyaló fantáziával. Valamint neki köszönhetjük ezt is – betűhíven:

„Szárdella mártás.

Két, bőrétől megtisztított szárdellát megmosunk, szálkáit kiszedjük s apróra vagdaljuk; azután sárga rántást készítünk, beleteszünk kevés apróra vágott vöröshagymát és petrezselyem zöldjét, hozzáteszszük a szárdellát, összekeverjük, huslével föleresztjük és két kanál tejfölt adunk hozzá.”

Mi lehetett ennél világosabb és egyszerűbb az 1890-es években, Szegeden? Mint venni két szárdellát s aztán bőrétől megtisztítani…

Talán úgy kellett legyen, hogy akkoriban Szegeden, mindjárt a Tisza virágzása után kivirágoztak a szárdellák is, el lehet képzelni, hiszen már túl voltunk a kiegyezésen és kötésig gázoltunk a boldog békeidőkben. Aztán valószínűleg úgy történt, hogy amikor elvitték a magyar fiúkat, akkor elmentek a szárdellák is, de jó érzékkel nem Galícia, hanem inkább Raguza irányába. A magyar fiúk pedig énekeltek: