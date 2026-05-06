Vége az amerikai álomnak a ringben

A fent nevezetteket szinte mindenki ismeri, aki csak egy kicsit is érdeklődik a profi ökölvívás iránt. Ám nézzünk szét jobban a „piacon”. Az első afroamerikai nehézsúlyú világbajnok, Jack Johnson (1908–1915) neve is fogalom, ugyanis ő törte át a faji korlátokat a profi bokszban. Legemlékezetesebb ringcsatáját 1910. július 4-én, a nevadai Renóban vívta, mégpedig a nagy fehér reménység, a korábbi veretlen nehézsúlyú világbajnok, James J. Jeffries ellen. Utóbbi ekkor már hat éve visszavonult és farmján élt. Ám a fehér közvélemény és a média nyomására visszatért, hogy visszaszerezze a címet a fekete bajnoktól. Sokan úgy tudták, hogy a meccset megbundázták: Johnson hatalmas összeg fejében le fog feküdni. Nem így történt. A 22 ezer néző előtt megvívott, negyvenöt (!) menetre, azaz 135 percre kiírt, sokszor „az évszázad bokszcsatájának” is nevezett mérkőzés elején Jeffries pontosan tudta, hogy támadnia kell, ám a bajnok kivédekezte az első lendületek hevét. Johnson átvette a kezdeményezést, majd a 15. menetben technikai kiütéssel (TKO) győzött, miután Jeffriest – karrierje során először – háromszor is padlóra küldte. A győzelem sokkolta a fehér Amerikát, és országszerte véres faji zavargásokhoz vezetett, amelyekben több tucat ember életét vesztette.

Az 1920-as évek szupersztárja Jack Dempsey, a „Manassai Mészáros” volt, akinek agresszív stílusa és látványos kiütései tették a profi bokszot az amerikai tömegkultúra részévé. A nehézsúlyú vb-címet Jess Willard ellen nyerte el egy brutális összecsapáson, amikor Dempsey már az első menetben hétszer küldte padlóra a címvédőt, akinek eltörte az állkapcsát és több bordáját, kiütötte több fogát, így senki sem csodálkozott, hogy Willard a negyedik menetre már nem tudott kijönni.

Az 1923-as, Luis Ángel Firpo ellen vívott meccsét tartják a nehézsúlyú ökölvívás története egyik legvadabb és legizgalmasabb csatájának.

Firpo, a „Pampák Vad Bikája” az első menetben egy hatalmas ütéssel kiütötte Dempsey-t a szorítóból, aki az írógépeken keresztül a tudósítók közé zuhant, de a nézők és újságírók visszasegítették a ringbe. A bajnok nehezen tért magához, de a mérkőzés során összesen kilencszer küldte padlóra Firpót – ebből hétszer még az első menetben –, majd a második menetben kiütéssel nyert.