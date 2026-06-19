KazahsztánturulSzaúdi Arábia

Turulmadár a sivatagban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szaúd-Arábia nemrégiben elsőre meglepő ajándékkal kedveskedett Kazah­sztánnak. Összesen 34 kerecsensólymot vitt a közép-ázsiai országba, hogy ott fészkelve a jövőben felhasználhassák nemzeti sportjukhoz. De aki sólymot ad, az általában kér is valamit.

Sitkei Levente
2026. 06. 19. 6:10
Fotó: Getty Images/Jeremy Horner Forrás: LightRocket
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Lugas A drone view shows a bulldozer loading ore into a dump truck during operations at Varvarinskoye gold deposit in the Kostanay region, Kazakhstan, April 15, 2025. REUTERS/Pavel Mikheyev
Aranybánya Kazahsztánban. Fotó: Pavel Mikheyev / REUTERS


De ha már ott vannak a szaúdiak, nem akarnak elmenni üres kézzel. Szaúd-Arábia az elmúlt években különös érdeklődést mutatott a kazah természeti kincsek iránt. Kazahsztán ugyanis nagyon gazdag számos ásványkincsben, de szeretne külföldi befektetőket magához csábítani, hogy részt vegyenek a bányászatban. Szaúd-Arábia pedig régóta küzd azért, hogy az olajmonarchiából globális szereplővé váljon, amely nem csak azért jelentős, mert olajat rejt a földje. Ritkaföldfémekre van szüksége, hogy a fejlett technológiai üzletágban is versenyezhessen, diverzifikálhassa gazdaságát, vagyis Kazahsztán ideális választásnak tűnik. Csakhogy Asztana nemzetközi gazdasági lépéseit mindig roppantul megfigyeli Oroszország, a nagy testvér, amely nem biztos, hogy örül az amerikai szövetséges arab gigász érdeklődésének. Bár Kazahsztán mozgástere viszonylag tág, és nem egyezteti lépéseit Moszkvával, a tapasztalat azt mutatja, hogy indokolt esetben Oroszország azért közbe tudna avatkozni, mint azt tette már korábban is. Tehát sólymok még mehetnek, de azért uránércet feltehetően nem fognak eladni a leendő szaúdi atomerőműbe, esetleg nukleá­ris fegyverhez.

Borítókép: Emirátusi férfi egy vadászsólyommal (Fotó: Getty Images/Jeremy Horner)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

A fideszes tábor „kollektív bűnössége” és a Tisza-dekrétumok

Bánó Attila avatarja

Egyre több jele van annak, hogy a miniszterelnök politikai magatartása nemcsak az ellenfelekben, hanem saját táborának józanabb köreiben is visszatetszést kelt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.