Turulmadár a sivatagban

Aranybánya Kazahsztánban. Fotó: Pavel Mikheyev / REUTERS



De ha már ott vannak a szaúdiak, nem akarnak elmenni üres kézzel. Szaúd-Arábia az elmúlt években különös érdeklődést mutatott a kazah természeti kincsek iránt. Kazahsztán ugyanis nagyon gazdag számos ásványkincsben, de szeretne külföldi befektetőket magához csábítani, hogy részt vegyenek a bányászatban. Szaúd-Arábia pedig régóta küzd azért, hogy az olajmonarchiából globális szereplővé váljon, amely nem csak azért jelentős, mert olajat rejt a földje. Ritkaföldfémekre van szüksége, hogy a fejlett technológiai üzletágban is versenyezhessen, diverzifikálhassa gazdaságát, vagyis Kazahsztán ideális választásnak tűnik. Csakhogy Asztana nemzetközi gazdasági lépéseit mindig roppantul megfigyeli Oroszország, a nagy testvér, amely nem biztos, hogy örül az amerikai szövetséges arab gigász érdeklődésének. Bár Kazahsztán mozgástere viszonylag tág, és nem egyezteti lépéseit Moszkvával, a tapasztalat azt mutatja, hogy indokolt esetben Oroszország azért közbe tudna avatkozni, mint azt tette már korábban is. Tehát sólymok még mehetnek, de azért uránércet feltehetően nem fognak eladni a leendő szaúdi atomerőműbe, esetleg nukleá­ris fegyverhez.

Borítókép: Emirátusi férfi egy vadászsólyommal (Fotó: Getty Images/Jeremy Horner)