A fény ténye

Az efféle kultúrpesszimista szövegeimet (elég sok van belőlük) általában úgy szoktam lezárni, hogy kijelentem: van egy rossz és egy jó hírem. A rossz: csak egyéni utak vannak a megszabadulásra. A jó: azok mindig is megmaradnak, bárhogy áradjon is a világtakony. Mindig is sokan lesznek, akik sosem emelik ki fejüket a világból, de mindig marad néhány, aki fölnéz, kiszimatol, végigmegy azon a rohadt folyosón, bevágja maga mögött a világajtót, és bátran belenéz a megnyíló fénybe.

