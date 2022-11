A szabadság hallgatása

Nemrég részt vettem egy filozófia vitakör beszélgetésén. Az est végén valaki azt javasolta: mindenki nézzen magába, jobb ember lett-e ettől a beszélgetéstől. Megdöbbentem. Belegondoltam ugyanis, hogy jelent-e valamit számomra a jobb emberré válás imperatívusza. És azonnal éreztem, hogy semmit.

El is mondtam társaimnak, hogy én nem emlékszem olyan esetre, amikor úgy éreztem volna: na, most jobb emberré váltam. Én soha nem akartam jobb emberré lenni. Nem is értem ezt az igényt. Túl laposnak tűnik. Túl felszíninek ahhoz képest, amit én elvárok magamtól, ahogy átélem világomat, és ahogy visszatekintek arra, ami velem történt.

Jó-rossz: mit jelent ez? Átél az ember libabőrösen egy hajnalt a Görgényi-havasokban, elsírja magát Gluck Orpheusz-operáját hallgatva, borzongva ül nagyanyja halálos ágyának szélén, révülten nézi végig háromszor egymás után otthon, egyedül a Sátántangót, és amikor számot kellene adnia arról, hogyan zúgott át lelkén a világmindenség, beleszorítja az érzést egy ilyen olcsó morális kényszerzubbonyba?

Azon az estén úgy tűnt, hogy senki nem érti, miről beszélek. Többen is emlékeztek olyan esetre, amikor önreflexiójuk jobb embernek láttatta önmagukat valamilyen cselekedet vagy élmény hatására. És többen is oda nyilatkoztak, hogy bizony úgy érzik, ezen az estén is jobb emberekké váltak. Ez önmagában persze nem baj, sőt.