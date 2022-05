A nagy mesélő

Hetvenhárom telén, Balassagyarmaton volt a híres túszdráma, a lánykollégiumban. Hogy ott voltam-e?! Én jártam be hozzájuk, a katlanba, én voltam a túsztárgyaló. Velem küldtek élelmet, vizet, gyógyszert, már amíg az a két gazember, a Pintye fiúk beengedtek. Hat napig tartott. A város lezárva, mesterlövészek a tetőkön, odabent tizenöt lány azzal a két megátalkodott gazemberrel. Az apjuk komcsi fejes volt, határőr tiszt, ha jól emlékszem. A srácai meg kiváltságosok, mindent megengedhettek maguknak, az alezredes elvtárs úgyis kimosta őket. Bejáratosak voltak a laktanyába, kilopták az apjuk fegyvereit. Azokkal sétáltak be a kollégiumba. A lányok épphogy visszatértek a hétvégi kimaradásról, lefekvéshez készülődtek.

Sztoj! Mindenki a nagyterembe! Aki szökni próbál, lelőjük! A nagyobbik Pintye volt a főnök. Az öccse, az a hülye gyerek, akinek heccből nyilaskereszt lógott a nyakában, a csicskája. Valójában hét fős galeri tartotta rettegésben a várost, loptak, garázdálkodtak, de senki se merte szóvá tenni az öreg Pintye miatt. Ettől az akciótól, a fegyverektől azonban a többiek berezeltek. A két testvért ez se tartotta vissza, gyerünk, foglaljuk el a kollégiumot!

Második napon az egyik lánnyal leiratták a követeléseiket. Lefüggönyzött autóbuszt akartak, ami Ferihegyre viszi őket a lányokkal együtt. Repülőgépet, amivel majd elhagyják az országot, géppisztolyokat és annyi valutát, amennyi talán a nemzeti bank trezorjában sem volt akkoriban.

Gondolja el, ketten voltak csupán, de megbénították a várost. A rendőrök körbevették a házat, a parancsokat Pestről kapták, még egy orosz tiszt is előkerült. Nem látott ilyet senki abban az időben. De még az oroszok vagy a pesti fejesek sem. Azt hittük, túszdráma csak valahol Amerikában létezik, legfeljebb a Távol-Keleten. Túsztárgyalónak a hírét se hallották, ezért fordultak hozzám. Samu professzor a Sárga ház igazgatója sokat segített. Nekem is súgott, hogyan lépjek fel, mit mondjak, mire figyeljek, ha bejutottam az épületbe. Nem mondom, jól jött a segítség, de magamtól is ment volna. Tudja, alkati kérdés, adottság kell hozzá. Márpedig a helyiek tudták, Kemény Gézánál jobbat úgyse találnak.