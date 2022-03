Ógyalla visszavár

Majd szétvetett bennünket a boldogság! Eddig is magyarok voltunk, de szégyenünkre írták, gúnyolódtak velünk, ha csak megszólaltunk az anyanyelvünkön hivatalos helyen. A Kulacsban meg rendre összeverekedtek a fiaink a tót gyerekkel. Alig győztem békíteni őket. Mivégre ez? Századokon át jól megfértünk egymással, majd éppen most leszünk ellenségek? Hitler röhögjön a markába?

Ógyalla hosszú várakozás után előlépett a szürkeségből, újra járási központ lett. Felpántlikáztuk a városházát, mikor a Pestről delegált urak megérkeztek. Díszvacsorát adtam, de már a pohárköszöntőnél rám fagyasztották a mosolyt. Szíves szóval megszólítom őket: Uraim, drága magyar testvéreim! Erre fel az a vastagnyakú hivatalnok, valami Wagner köszörüli a torkát: hm… nagyságos, ha kérhetem. Mi a frászkarika nyavalyatörés? Még hogy nagyságos?! A Wagner? Az se bizonyos, hogy egyáltalán magyar. Úrnak pedig, bocsásson meg a világ, végképp nem mondanám.

No, rossz előjelekből akadt bőven. Hamar kiderült, hogy ezek az „anyások” nem akarnak egyezkedni velünk semmiben. Még azt is megkaptuk, hogy felvidéki kommunisták vagyunk, jobb, ha tartjuk a szánkat. Majd ők megmondják, hogy mi lesz itt, meg azt is, hogy kinek osztanak lapot. A fiatal jegyzővel csendőrpertuban voltak. Vissza se tegezhette őket. Nem érdekelte ezeket Ógyalla múltja, de a jelene is csak annyira, hogy mostantól ők lesznek itt az urak. Pardon, nagyságos urak.

Csitítottam a régieket a Kulacsban, csigavér, ez csak az első eresztés. Az átmenet. Hivatalnokok jönnek, mennek, de a magyarságunkat visszakaptuk, és megmaradunk, mert ez a föld a miénk.

Tényleg átmenet volt. Jött a megszállás, a rettegés, menekülés, családok szétszakadása. Halál. Aztán negyvenhétben eltöröltek mindent. Vissza a babaruhát. Újra megtűrt magyarok lettünk Csehszlovákiában. A lakosságcserével Mariskáméknak menni kellett, átkerültek a Viharsarokba. Hiába kérleltek, nem tartottam velük. Mindig kell, hogy maradjon egy. Hírmondónak.