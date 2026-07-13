Lenyűgöző nemzeti kincsünk – mennyire ismeri?
A magyar szürke szarvasmarha nemcsak jellegzetes háziállatunk, hanem hivatalosan is hungarikum. Tesztelje le kvízünkben, mennyire ismeri ezt a nagyszerű magyar állatfajtát!
2026. 07. 13. 6:35
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Mi volt a magyar szürkemarha legfontosabb gazdasági szerepe a 14–18. században?
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