Gianni és Miki a Villányi borvidéken: Palkonya, ahol minden lelassul

Gianni és Miki párosát Tóth Vera és férje, Pauli Zoltán mesés környezetben fogadja, amely egyszerre az otthon és vendéglátás színtere náluk. Míg Miki Pauli Zoltánnal a szakmáról, gasztronómiáról és a lassulásról, Gianni és Vera az életről beszélgetnek.

Gianni és Miki Palkonyán: beszélgetések életről és útról

Gianni és az énekesnő találkozása egy játékos, asszociációs villámkérdés-sorral indul. Ebből megtudhatjuk, mi az első szó, ami eszébe jut a zene, a gasztronómia, a lassulás, a változás és Palkonya hallatán. A beszélgetés azonban nem áll meg a gyors kérdés-válasznál, Tóth Vera arról is őszintén mesélt Gianninak, hogyan tudott talpra állni tizennégy évvel ezelőtti pszichés összeomlásából.

Egy mondat, ami irányt ad

A beszélgetés során Tóth Vera egy számára meghatározó gondolatot is megosztott, amely azóta mottóvá vált az életében:

Kalandok sorát keresem egy megértő és szerető környezetben.

És itt érkezünk meg Palkonyára. Ez az a hely, ahol biztonságban érzi magát, ahol lehet lassabban élni, és ahol azt is megtapasztalta, hogy valóban befogadták olyannak, amilyen ő valójában. Az énekesnő ennek kapcsán egy kedves történetet is felidézett, de arról sem hallgat, mi az árnyoldala annak, hogy falun él.

Ízek, amik egy életet mesélnek el

A villámkérdésekből ezúttal sem marad ki a képzeletbeli étlap:

gyerekkor: nagymama húslevese

jelen: fokhagymás spagetti Fiorentina steakkel

jövő: mézeskrémes

Szó esett még a megérzések szerepéről, az önismeret fontosságáról és az önmérsékletről is. A teljes beszélgetés megtekinthető itt: