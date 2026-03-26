Minden nap isszuk: ez az ital serkenti a boldogsághormonok felszabadulását

Egy jó kávé összehoz – tartja a mondás. De van több is, ami arra utal, hogy az üdítő fekete a közös rituálék és szokások révén összetartozás-élményt biztosít. Mondjuk, hogy a kávé a beszélgetések katalizátora, egy jó kávé mellett minden megbeszélhető, és még azt is, hogy a kávészünet a nap legjobb része, amikor a munkatársakból emberek lesznek. Egy biztos, a kávé a mindennapi élet szerves részévé vált, alkalmat ad, lehetőséget teremt a kapcsolódásra.

Munkatársunktól
2026. 03. 26. 5:12
Magyarország legnagyobb kávés rendezvénye Fotó: KávéBár Bazár
A kávéfogyasztás jótékony hatása igazolt: fokozza a mentális éberséget és a fizikai teljesítményt, gazdag antioxidánsforrás, valamint csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a májbetegségek és bizonyos neurodegeneratív kórképek (Alzheimer-, Parkinson-kór) kockázatát. A koffein serkenti a központi idegrendszert, növeli az adrenalin szintjét, javítja a koncentrációt és csökkenti a fáradtságérzetet. A jótékony hatások azonban a mértéktartó fogyasztásra vonatkoznak. A kávé serkenti az olyan „boldogsághormonok” felszabadulását, mint a dopamin és a szerotonin. Kutatások szerint a rendszeres, napi két-három csészényi kávéfogyasztás jelentősen csökkentheti a depresszió és a szorongás kialakulásának kockázatát.

A kávérajongók élményeinek feltárása rávilágít arra, hogy a kávé nem csupán egy ital, hanem mélyebb kulturális és személyes jelentőséggel bír. Egy 2025-ös kutatás tíz kávérajongó szokásait és élményeit vizsgálta meg Malaybalay városában. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a kávé szerves része a résztvevők stresszkezelési stratégiáinak, az érzelmi egyensúly fenntartásának és a társadalmi kötelékek erősítésének. Az, hogy a kávézás rendszert teremt, szünetet biztosít és fokozza a koncentrációt, a legfontosabb értékként azonosították a kutatók. Mindemellett az is kiemelt hozadéka ennek a szokásnak, hogy a rutin révén normalitásérzetet teremt, amellyel érzelmi stabilitást eredményez. Ezek az eredmények alátámasztják és megerősítik a kávé gyakorlati és szimbolikus jelentőségét az érzelmi rugalmasság és az interperszonális kapcsolatok elősegítésében. 

A kávé tehát hozzájárul a mentális egészség megőrzéséhez: rituáléi és kulturális jelentősége révén segíti az érzelmi rugalmasságot, csökkenti a stresszt, és erősíti a társas kapcsolatokat.

A magyar kávétörténet első fejezete a török korhoz kötődik. Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmében (1651) a török katonák „kávét kicsin fincsánból hörpörgetének”. Az első budai kávéházat is ők alapították – a magyarok eleinte csak takarítóként léphettek be. Az első név szerint ismert magyar kávés, egy bizonyos Balázs, az 1710-es években dolgozott. Először nyakba akasztható felszereléssel járta az utcákat, később pedig saját kávéházat nyitott – fontos lépés volt ez ahhoz, hogy a kávé kilépjen a kiváltságosok világából. 

A magyar kávéházak aranykora

Ha a kávéról beszélünk, sokaknak a régi magyar kávéházak jutnak eszébe. Ezekről írta találóan Márai, hogy „az otthontalan Pest szomorú műotthona iparkodott lenni”. Elegáns, mégis otthonos terek voltak, ahol az ember egyetlen kávé mellett órákig elüldögélhetett. A vendégek sokszínűségét Kosztolányi Pincér című novellája örökítette meg: ott sorakozik az „ellépő”, a „száraz”, a „szélhámos”, a „potyázó” – a kávéház törzsközönségének jellegzetes figurái. Ezek a magyar irodalmi és társasági élet nélkülözhetetlen helyszínévé váltak, alapvetően meghatározták a kávé, illetve az ország kultúráját. Majd jöttek a presszók

Magyarország legnagyobb kávés rendezvénye

Idén március 28–29-én ismét jön Magyarország legnagyobb kávés rendezvénye, a KávéBár Bazár, ahol a kávé mellett számos izgalmas termék és program is helyet kap. Új helyszínen, a Groupama Aréna csupaüveg rendezvényterében kóstolgathatjuk korlátlan mennyiségben a világ kiemelkedő termőhelyeiről érkező kávékat. 

Mit lép a kávévilág a matchaőrületre, és meddig nevezhetjük kávéháznak azt a helyet, ahol már rengeteg más italból is választhat a vendég? Hogyan változik a világ ízlése, a trendek vagy a megszokás motivál-e inkább, mit jelent a kávé olasz neoreneszánsza, és milyen tapasztalatokkal gazdagodunk egy kávéfarmon Etiópiától Costa Ricáig? Ezek a témák és a kávé(házi) világ számos más érdekes aspektusa kerül elő az idei eseményen, de a panelbeszélgetések és előadások mellett számos kísérőprogramra is érdemes figyelni – pohárral a kézben. 

A nagyközönség és a szakma számára egyaránt izgalmas hétvégi esemény 11.00-19.00 óra között tart nyitva mindkét napon, az aréna rendezvénytereit egész hétvégén betölti majd a kávéillat. Az esemény egyik legfőbb erőssége, hogy olyan termékválasztékot nyújt a vendégek számára, amely nem érhető el a kiskereskedelmi üzletekben – a pultoknál pedig otthonra is feltankolhatunk az exkluzív finomságokból. Érdemes autó nélkül érkezni, hiszen a Népliget metrómegállótól mindössze két perc sétával megközelíthető a stadion rendezvényközpontja. Az esemény karszalagjával lehet ingyenesen kóstolgatni a standoknál, a belépő pedig kedvezményes áron elővételben is megvásárolható a rendezvény weboldalán keresztül.

A rendezvény első napja nem ér véget a Groupama Arénában, este hét órától a buli a Corvin Palace épületében folytatódik – ahol a ház aznap ünnepi 100 éves születésnapját. A KávéBár Bazár karszalaggal érkezők a szeparált bárban foglalhatnak helyet, a Time Out Market Budapest tereiben garantált lesz a pazar hangulat. Az after party pedig este tíz óráig tart – a vasárnapi kávékért pedig 11.00 órától ismét a Bazár pultjainál lehet sorban állni.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
