Tolvajt kiáltott a tolvaj

Cseh Katka a napokban döbbenetes ütemérzékét megcsillogtatva a korrupcióról posztolt. Mármint Cseh Katka.

Igen, az a Cseh Katalin, akit nem olyan régen igen zavaros cégügyletek hatalmas hullámai borítottak be, ráadásul annyira, hogy félő volt, hogy a sokat nevetgélő és időnként hosszú másodpercekre lefagyó momentumos politikus soha nem fog tudni megszáradni.

Nyomozás indult ellene, házkutatást is tartottak nála, ami elsősorban azzal volt összefüggésben, hogy Katalinunk politikai karrierje előtt és annak elején is a Pannónia Nyomda Kft. ügyvezetője volt, mely vállalkozás az EU-s források megcsapolásában bizonyult kimondottan tehetségesnek, és szorgalmasnak.

A gyanú szerint az volt a szisztéma lényege, hogy a fejlettebb budapesti, közép-magyarországi régióból elköltöztették a vállalkozásaikat az ország fejletlenebb részeire, ahol az EU szabályainak megfelelően több pénzre pályázhattak. A Cseh Katalinhoz köthető nyomdai kör így ötmilliárd forintnyi uniós és állami támogatást nyert el.

Ami tényleg briliáns teljesítmény a folyton, a nap 24 órájában korrupciózó Momentum nevű párt egyik emblematikus arcától, de ha figyelembe vesszük, hogy a csillogó szemű fiatalok egyik legfőbb politikai üzenete az volt, hogy Magyarországon kizárólag a kormányoz hű vállalkozások nyerhetnek el pályázati pénzeket, akkor válik igazi atombombává a házkutatásban kicsúcsosodó botrány. (Az meg tényleg csak hab a szörnyű ízű, lila színű tortán, hogy a cég pont a Momentum által megfúrt budapesti olimpiára hivatkozva nyert EU-s pénzeket.)

És Katkánknak mindeközben tökéletesre épített szempillája sem rebben, úgy posztolgat, úgy nyilatkozgat kissé morcosan meg szigorú tekintettel a korrupcióról, mintha nem épp a NAV túrná fel az íróasztala rejtett zugait bizonyítékok után kutatva. Mondanunk sem kell, hogy minden jel szerint a híres-hírhedt korrupcióvadász, Hadházy Ákos is elvesztette a látását és a hallását, no meg valószínűleg le is bénult, ugyanis nem vette észre, hogy dolga lenne: nem ugrott rá a kilométerekről bűzlő korrupciós ügyre.

Pedig állítása szerint a korrupciónak nincs színe. Mondjuk ha az igen ritka szelektív vakság nevű kórság támadta meg a szervezetét, akkor végül is érthető, hogy bizonyos színek egyszerűen elkerülik a figyelmét.

Érdekes módon a hazánkban tevékenykedő civil szervezetek is tiszta erőből kussolnak. Tudják, azok, amelyeket a mindig csak a világ jobbá tételén fáradozó, nagylelkű és aranyszívű milliárdos pénzel, és amelyek szerint egy véres, közép-afrikai katonai diktatúra is transzparensebben és tisztességesebben működik, mint Magyarország. De az ellenzék legfontosabb propagandaműhelye, a Telex sem érzi úgy, hogy foglalkozni kellene a Momentumos politikus botrányával.

Néma csend és hullaszag van a baloldalon, pedig Cseh Katka finoman szólva is gyanús cégügyei miatt kipirult arccal és kidagadt erekkel kellene verniük a harci dobokat. Persze nincs ebben semmi meglepő; a kis híján titokban eladott Városháza sem mozgatta meg a fantáziájukat.

Úgy tűnik, baloldalon a korrupciónak mégiscsak van színe.

Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: Mathieu CUGNOT)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!