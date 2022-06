Vaddisznómentéstől a vécépumpáig

Azonban a Gyurcsány-párt nem az egyetlen baloldali párt, amely most kreatívabbnál kreatívabb ötletekkel igyekszik visszanyerni a szavazók bizalmát. Ezekben leginkább Jakab Péter jeleskedik, aki talán parlamenti padtársásától, Gyurcsány Ferenctől is merített némi ihletet. A megbuktatott Jobbik-elnök az utóbbi néhány hétben valóságos kincsesbányáját fedezte fel a különböző politikaimarketing-fogásoknak, és sziporkázó kreativitással alkalmazza is azokat. Így például beszélgetett már a biztonsági iparba áttérő gazdával, fényképeztette magát traktorvolánnál és malom előtt állva, de az unalmassá váló parizerkedését is igyekezett feldobni egy utcán bemutatott kefirivással. Szóviccbe csomagolva – folyó partján – állva üzente, hogy a nép pártján áll, de emellett azt is hangoztatta, hogy akkor sem esne kétségbe, ha be kellene fejeznie a politikusi pályafutását, s szívesen visszamenne akár kocsmárosnak is.