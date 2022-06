Jakab döntött, retteghetnek az X-faktor mentorai

Felhévizy Félix sokat gondolkodott azon, hogy a heti jegyzetében miről is írjon. De végül úgy döntött, hogy Jakab Péterről fog szólni az írása. Sokszor foglalkozott a Jobbik, immáron csak volt elnökével, így szinte felelősségének érezte, hogy amikor elérkezik az a pillanat, hogy a Péterünk lemond, akkor ő is megemlékezzen róla, ha csak egy rövidke cikk erejéig is.

Nézzük csak, mi történt.

„A Jobbik tagsága több mint 70 százalékos többséggel választott meg a párt elnökének május 7-én. Hiába. Mára világossá vált, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számomra a többséget, vagyis kivették a kezemből a Jobbik irányítását” – így jelentette be Jakab Péter kedvenc platformján, egy Facebook-bejegyzésében a lemondását.

Megítélése szerint ahhoz, hogy a párt tovább tudjon működni, olyan elnökre van szükség, akivel az elnökség együtt tud dolgozni.

„Velem nem tud, ezért a mai nappal lemondok a Jobbik elnöki tisztségéről. A Fidesszel bármikor megküzdök, de a Jobbikkal nem harcolok. Köszönöm a tagság kitartó bizalmát, az elnökségi tagok közül pedig Szabó Gábor, Z. Kárpát Dániel és dr. Lukács László támogatását. Nem fogom elfelejteni. Jobbikosok, ha szükség lesz rám, szóljatok! Munkámat a Jobbik frakcióvezetőjeként folytatom, az elnökségnek további jó munkát kívánok” – folytatta, majd zárta bejegyzését az immár exelnök.