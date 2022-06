Fény derült Orbán sikerének a titkára

Felhévizy, miután szerencsésen hazaérkezett Hollandiából, azonnal belevetette magát a nagyon fontos közéleti kérdésekbe. Természetesen Amszterdamban is követte az eseményeket, de azért oda mégiscsak pihenni ment, így nem tudott kellő figyelmet fordítani azokra. A hírlapíró azonban a fókuszt gyorsan visszahelyezte, ugyanis a hét elején a miniszterelnök történelmi sikert ért el, amikor visszaverte a brüsszeli olajembargós javaslatokat. Végül olyan megállapodás született, amely rögzíti: azok az országok, amelyek az olajat csővezetéken keresztül kapják, továbbra is a jelenlegi formában folytathatják a gazdálkodásukat. Tehát az eredeti brüsszeli tervekkel ellentétben mégsem kell mindenkinek elzárnia a csapot az Oroszországból érkező olaj előtt.

Ez nagyon fontos lépés volt, hiszen az elszabadult energiaárak egyre nagyobb terhet rónak az emberekre.

Azt pedig nem tudhatjuk, hogy meddig tart a háború, de nagyon úgy tűnik, hogy elhúzódó, nagyon nehéz időszakra számíthatunk.

A kormány egyértelmű célja, hogy megvédje a magyar embereket a háborúból adódó és egyre drasztikusabb mértéket öltő gazdasági terhektől.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója rámutatott, hogy a rezsicsökkentés megvédi az elszabadult energiaáraktól a magyar embereket. Elég csak szétnézni Európában: a lakossági villanyáram ára a magyarénak hat és félszerese Londonban, közel öt és félszerese Koppenhágában és majdnem ötszöröse Bécsben és Rómában. De a kommunikációs igazgató figyelmeztetett, a rezsicsökkentésért folytatott küzdelem nem ért véget, hiszen hazai és nemzetközi színtéren egyre többen vannak azok, akik most az olajembargó után gázembargót követelnek. Erről nyilatkozott az ukrán elnök mellett Ljubov Nepop ukrán nagykövet is, és a hazai baloldalon is volt, aki ugyanezt követelte. Elég, ha csak Fekete-Győr András klubrádiós szereplésére gondolunk, ahol az egykori Momentum-elnök azt mondta, hogy ha ők lennének kormányon, Magyarország mindenképp csatlakozott volna az embargóhoz, a párt inkább olyan haladékot kért volna az Európai Uniótól, amely alatt az átálláshoz, az orosz energiától való függőség felszámolásához szükséges fejlesztéseket, beruházásokat véghez tudja vinni.