Egy sötétben tartott, ostoba Fidesz-szavazó kalandjai Amszterdamban

Felhévizy nagyon szeret utazni, világot látni, megismerni más országok kultúráját, szokásait. Annak ellenére így van ez, hogy a haladó baloldali, liberális megmondóemberek az egyszeri Fidesz-szavazót sötétben tartott, trágyával etetett gombának, tudatlan, ostoba, megvezetett birkának tartják. Félix nagyon sok országban megfordult már a világban, járt a tengerentúlon is, de szinte valamennyi európai országban tett már látogatást. Egy hely azonban eddig kimaradt az életéből, ez pedig nem más, mint Hollandia fővárosa, Amszterdam. Két évvel ezelőtt már minden le volt foglalva, repülő, szállás, múzeumi belépők, amikor beütött a Covid, ugrott az utazás. Most azonban a hírlapíró úgy döntött, bepótolja az elmaradt városlátogatást.

Felhévizy mindenképpen meg szerette volna nézni Amszterdam nevezetességeit a történelmi csatornákat, a Rijksmuseumot, a Van Gogh Múzeumot, a Stedelijk Múzeumot, az Amszterdam Hermitaget, az Anne Frank Házat, a Scheepvaartmuseumot, az Amszterdami Múzeumot, a Heineken Experiencet, az amszterdami királyi palotát, a Natura Artis Magistrát, a Hortus Botanicus Amszterdamot és a NEMO Tudományos Múzeumot. Ezeket a nevezetességeket többé-kevésbé végig is tudta nézni. A Van Gogh Múzeum kivételt képezett, mert annyi ember volt rá kíváncsi az ott-tartózkodása alatt, hogy egész egyszerűen nem tudott bejutni, annak ellenére sem, hogy vásárolt citykártyát is, amely magában foglalta ennek a múzeumnak a meglátogatását is.

Felhévizy mindig elcsodálkozik, amikor Nyugat-Európában jár, hogy milyen is lett itt az élet. A metrókon, villamosokon, buszokon és természetesen az utcákon mindenféle náció megfordul, és nem turistaként, hanem helyi lakosként.

Félix szomorúan konstatálta, hogy nagyon öreg már ahhoz, hogy megszokja ezt a megváltozott világot. Az ő konzervatív értékrendjéhez sok már ez a fene nagy sokszínű liberalizmus.

Európa nagyvárosaiban szinte kivétel nélkül ilyen lett az élet. Tényleg csak mi és még egy-két ország maradt már meg csak olyannak, amilyen régen volt. Természetesen a modern világ nálunk is jelen van, betette már a lábát, de még dacolunk a liberális árral, amíg bírjuk. Nagyon nehéz lesz megvédeni az értékeinket, annyi bizonyos. Amszterdam, ha lehet úgy fogalmazni, az egyik legliberálisabb is Európa nagyvárosai közül. Szinte mindenhol marihuánaszag terjeng, hiszen legálisan lehet árulni és fogyasztani ezt a fajta kábítószert, és lányok kínálják magukat árucikként, kirakatban fehérneműben pózolva a híres-hírhedt piros lámpás negyedben. Érdekes, hogy mindezt senki sem teszi szóvá, hiszen itt aztán a kirakatüveg mögött, vörös bársonnyal borított kis bokszokban vajmi kevéssé figyelnek a lányok, nők jogaira az biztos. Ez is része a híres liberális kettős mércének.