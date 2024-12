TÁVKAPCS / Havas büszkén comingoutolt – bár ne tette volna!

Nem is feltétlenül attól félt Havas, hogy nem fog munkát kapni a kereskedelmi tévéknél, hanem attól, hogy elteszik láb alól. Értik?! Ugyanez volt a visszakozásának hátterében akkor is, amikor végül mégsem fejezte be és adta ki a homoszexuálisokról írt riportkötetét. Nyílt titokként bagatellizálja az újságírás doyenje a meleg médiaelit undorító viselt dolgait, és 75 éves korára azzal kérkedik, hogy ő tudta, ő látta, ő feltárta… Csak épp be nem fejezte, csak épp nem tett feljelentést.