Kiderült, ki valójában Magyar Péter

A hangfelvételek, a nyilvános szereplések és a Tisza Párt európai parlamentbeli tevékenysége alapján már látható, mi is a valódi célja Magyar Péternek, és ki is ő valójában. Ez pedig semmi jót nem jelent Magyarország számára, ugyanis kirajzolódott egy olyan személyiség, aki

mindenkit lenéz, a hatalomért pedig bármire képes, a brüsszeli érdekek gondolkodás nélküli kiszolgálására is. Ő egy olyan ember, akinek nem az emberek, hanem kizárólag a pénz és a hatalom a fontos.

Talán az elmúlt hetek legérdekesebb belpolitikai fejleményei a Magyar Péterről kiszivárgó hangfelvételek voltak. A sajtó nagy részét a bulvárelemek érdekelték leginkább és Magyar Péter trágár megjegyzéseit emelték ki, mint például amikor „agyhalottnak” vagy „büdösnek” nevezte a szimpatizánsait, illetve a saját EP-képviselőit. Önmagában ezek a kijelentések is izgalmasak, de

a hangfelvételeket mélyebben elemezve jól kirajzolódik Magyar Péter személyisége. Talán a legegyértelműbb tulajdonsága, hogy lenézi a szavazókat, de még a saját párttársait is.

Ez egyébként a figyelmes politikafogyasztóknak már a hangfelvételek előtt is látható volt, ugyanis Magyar nyilvános megszólalásai is ugyanezt a képet rajzolták ki róla. Emlékezetes, a nyári időszakban a kórházakat járva még a kórházigazgatóknál és az orvosoknál is „jobban értett” az egészségügyhöz, de a közlekedési szakembereket is „felülmúlta”, amikor a közösségi közlekedésről fejtette ki az álláspontját. De minden más témában is csak ő az, aki tudja a megoldást, mindenki más láthatóan „agyhalott” szerinte. Amikor pedig a Hősök terén tartott tüntetést, a színpadon eljátszotta, hogy érdekli az emberek sorsa, majd amikor lement a színpadról, gyalázta őket.

„Vegyen magának új unokát”, „büdös a szájuk”, „nyugdíjaskommandó”, „menjünk inkább a Kempinski-teraszra”. Ez az, ahogy Magyar Péter valójában gondolkodik az emberekről. Az ő szemében azok az emberek, akik most benne reménykednek, csupán eszközök ahhoz, hogy megragadja a hatalmat.

Mindez nem ismeretlen. Márki-Zay Péter is ugyanígy gondolkodott a választókról. Annyi volt a különbség, hogy a bukott miniszterelnök-jelölt nemcsak a kamerákon kívül, hanem a nyilvánosság előtt is hangoztatta ezeket a nézeteit. Voltak gombák, tudatlanok és ki tudja, még mik a választók, igen széles repertoárral gyalázta őket Márki-Zay. Ott sem volt semmi más motiváció, csupán a hatalom megszerzésének a vágya. Akkor is utálták egymást az ellenzéki padsorokban, de a nyilvánosság előtt eljátszották, hogy ők bizony közösen akarnak kormányozni.

Most is agyhalottnak és Soros-ügynöknek tartják egymást az ellenzéki oldalon, de a fényképeken közösen mosolyognak, mert fűti őket a hatalomvágy, és természetesen az sem esik nekik rosszul, hogy EP-képviselőként milliókat visznek haza havonta.

Sokan mondják, hogy nem etikus titokban rögzített hangfelvételeket elemezni. A politikában azonban egyáltalán nem ismeretlen, hogy ilyen hangfelvételekből tudjuk meg, ki is valójában az a politikus, aki az országot szeretné vezetni. Magyarországon is több ismert eset történt, a legismertebb mindenképpen a 2006-os őszödi beszéd. Emlékezetes,

a ­2006-os választási kampányban Gyurcsány Ferenc hetet-havat megígért, adócsökkentéssel és gazdasági fellendüléssel kampányolt, majd a választást követően zárt körben beismerte, hogy ebből semmi sem volt igaz, és már a kampány időszakában is tisztában volt azzal, hogy amit ígér, az mind hazugság, az ország gazdasági helyzete valójában sokkal rosszabb, mint azt kommunikálták.

A beszédet később kiszivárogtatták és így lerántották a leplet arról, hogy ki is valójában Gyurcsány Ferenc, hogyan is gondolkodik valójában az emberekről és az országról. Hasonló a helyzet most Magyar Péter esetében. A színpadon lehet sok szépet és okosat mondani, de az igazán fontos az, hogy mindebből mennyi az igaz és mennyit gondol komolyan az, aki elmondja.

Ami azonban ennél is fontosabb, az a nagykép. Az elmúlt években ugyanis egyre egyértelműbb, hogy külföldről próbálnak meg beavatkozni hazánk belügyeibe. Nem véletlenül kapott százmilliókat Karácsony Gergely „mikroadományokon” keresztül és nem véletlenül pénzelték Márki-Zay Péter kampányát dollármilliókkal. Teljesen világos volt, a globalista politikai körök mindent bevetnek annak érdekében, hogy megdöntsék a szuverenista magyar kormányt, és egy olyan bábkormányt állítsanak a helyére, amelyik semmilyen ellenállást nem mutat a brüsszeli törekvésekkel szemben.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Magyar Péter esetében is ugyanez a helyzet. Az elején még megpróbált úgy tenni, mintha ő és a pártja nem egy globalista projekt lenne. Látványosan használják a nemzeti színeket, azt kommunikálják, hogy ők Magyarország érdekeit nézik, ugyanakkor amikor a tetteket nézzük, teljesen mást látunk.

Az Európai Néppárt tagjaként támogatják a bevándorlást, a háborút és a genderpropagandát is. A héten például az Európai Néppárt paktumot kötött az Európai Parlamentben a balliberális oldallal, amelynek keretében támogatják a migránsbetelepítési kvótát, az ukrajnai háborút, illetve az uniós források visszatartását jogállamisági indokokra hivatkozva.

Ugyanaz a lemez, mint amit a Momentumnál megszokhattunk, csak most nem Cseh Katalin vagy Donáth Anna szavazza ezeket meg, hanem a Magyar által agyhalott Soros-ügynöknek nevezett tiszás EP-képviselők. De nem csak a szavazásokon mutatkozik meg, hogy Magyar Péterék csupán egy újabb globalista projektnek számítanak. Amikor például november 19-én Zelenszkij ukrán elnök a háború támogatására biztatta az Európai Parlament képviselőit, a tiszás EP-képviselők ukrán színekbe öltöztek és felállva tapsoltak a háborúpárti beszédnek. Mintha csak a momentumosokat láttuk volna. Magyar Péter ugyanakkor tudta még tovább fokozni: egy lakossági fórum után (a 444-nek nyilatkozva) arról beszélt, tudná támogatni az azonos nemű párok örökbefogadását. Korábban erre az álláspontra a Demokratikus Koalíció, illetve a Momentum helyezkedett. Ismét egy olyan példa, ami azt mutatja, hogy csak a nevek cserélődtek az ellenzéki oldalon, minden más maradt.

Az is látványossá teszi mindezt, hogy

Manfred Weber szinte minden héten kiáll nyilvánosan mellette, a napokban is hangoztatta, hogy szerinte Magyar Péternek kell irányítania Magyarországot, és Lengyelország után hazánkban is egy globalista kormányra van szükség. Már nem is adnak a látszatra, egyértelműen be akarnak avatkozni a magyar belpolitikába.

Azt szeretnék, ha Magyarország sem a háború, sem a bevándorlás, sem a genderpropaganda ügyében nem ellenkezne. Magyar Péter vezetésével pedig ez a vágyuk teljesülne is.

A hazai patrióták számára ugyanakkor pozitív fejlemény, hogy január 20-án beiktatják a hivatalába Donald Trump elnököt. David Pressman már bejelentette távozását, így a hazai balliberális oldal egyik legfontosabb politikai és anyagi támogatója távozik. Érezhető is az aggodalom emiatt a balliberális körökben, hiszen nem tudják, mi lesz a forrásaik sorsa. De ami talán a legnagyobb aggodalmuk, hogy