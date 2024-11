Alice Cooper lányát is elhozza Budapestre a Dead Daisies

Bajban vagyok. Ízlelgetem a B kategória és másodvonal jelzőket, amikor a Dead Daisiesről kell írnom, és bármennyire is igaz lenne, és bármennyire is mentegethetném azzal, hogy na de kérem, Amerikában a 80-as években olyan bitang erős volt a másodvonal, hogy azt csupán egy évtizeddel később is megemlegetné a korabeli zenei közeg, mégiscsak furcsán venné ki magát.

Fotó: The Dead Daisies

Pedig, ha szigorúan nézzük, a Dead Daisies olyan, egykor gigabandák tagjait vonultatja fel, akik jelentősen hozzátettek az egyetemes rocktörténelemhez akkor is, ha éppen akkor voltak az aktuális világhírű bandáikban, amikor azok már túlvoltak a zeniten, vagy pechjükre – nem tudásuk, hanem a sorsuk alapján – az adott posztot ikonikusabb személy foglalta el, jellemzően időben előttük.

Hiába volt tagja az alapító Doug Aldrich a Whitesnake-nek, John Corabi a Mötley Crüe-nak, a beugró Reb Beach szintén a Whitesnkake-nek, vagy a korábbi Dead Daises-tagok közül Glenn Hughes a Deep Purple-nek, Dizzy Reed a Guns N’ Rosesnak, mégsem őmiattuk lett ismert az adott zenekar.

Akkor tehát mit kezdjünk egy csupa ilyen hétpróbás, magasan kvalifikált zenésszel egy csapatban? Ugye, hogy mennyire nehéz rámondani, hogy B kategória?

És mennyire nem az! A Dead Daisies 2013-ban adta ki első albumát, és idén jött ki a hetedik a sorban, a Light ’Em Up. Ennek apropóján a turné eléri Magyarországot is, azonban Doug Aldrich nélkül kénytelen színpadra állni a banda.

Mondhatni, tökéletes pótlás érkezett a kiváló gitáros-szerző helyére, a nemrég hazánkba látogatott amerikai Winger gitárosa, Reb Beach. Rebet a Whitesnake-ből és a Dokkenből is ismerhetik a rajongók.

És hogy mire lehet számítani? Hagyományos rockra és rock and rollra. Olyanra, ami régen klubokban fogant, majd a 80-as években arénákat töltött meg, hogy mára újra visszatérjen a füstös klubéletbe, sajnos. Ez a műfaj ugyanis ma is stadionokért kiált, megtartva ma is lojális 40-50-60-as rajongóit.