Két erős nő áll a férfias sorozat mögött – Helmeczy Dorottya és Dombrovszky Linda a S. E. R. E. G.-ről

A katonai missziós történetet azonban két erős nő álmodta meg. Helmeczy Dorottya producer és Dombrovszky Linda rendező arról mesélt, milyen út vezetett az ötlettől a sorozat megvalósulásáig.

Dombrovszky Linda rendezőtől nem áll távol a fegyelmezett, szabálykövető világ. Fotó: © Megafilm Service

Női producer, női rendező

Bár a katonaság eredendően maszkulin téma, Helmeczy Dorottya az első perctől biztos volt abban, hogy női rendezőre van szükség. – A női rendező választása nem csak a nemek kérdése.

Linda ízlésvilága, a rá jellemző elegancia és emberi mivolt az, ami az eszembe jutott, amikor azon gondolkodtam, hogy milyen legyen a magyar honvédség a képernyőn

– árulta el a producer, aki úgy véli, hogy a történetnek is van egy feszes eleganciája, amiből kitapintható, hogy van tétje is. Ehhez egy mély érzésű emberre volt szükség. – Emellett nőként és három gyermekét egyedül nevelő anyukaként sokszor gondolom azt, hogy egy olyan ember, akinek hozzám hasonlóan szigorú a napi struktúrája, és az érzelmeit sem engedheti szabadon, azaz akkor is cselekedni tud, ha sok személyes probléma van, egy olyan keretet szab, ami segíti a munkamorált. Ehhez is kerestem azt az alkotót, akinek ez az adottsága megvan. Közben volt, amikor aggódtam, hogy felébred-e éjszaka a pici gyereke, vagy lebetegszik és akkor vajon kibillen-e Linda.

Dombrovszky Linda nem számított arra, hogy a következő feladat, ami megtalálja, egy katonai témájú sorozat lesz, ám úgy érzi, nem áll távol tőle az a fegyelmezett, szabálykövető világ, amit akár egy laktanyai közeg képvisel. Debrecenből származom, az általános iskola, ahova jártam – mai szemmel főleg – kissé poroszos, szinte katonás közeg volt: ha a tanár felszólított, fel kellett állnunk, köpenyt viseltünk. Megadtuk a tanároknak a tiszteletet, de mindezt jó hangulatban, bizalommal.

Fotó: © Megafilm Service

A történetet az emberi kapcsolatok viszik előre

– Néha viccelődtünk a laktanyában forgatás közben, hogy a filmes stáb piciben úgy működik, mint egy hadsereg bevetésen: vannak irányítók, vannak végrehajtók, egy közös célt kell szigorú összehangoltsággal, gyorsan, csapatmunkában elérnünk. A forgatókönyv fejlesztése és az előkészítés során egyébként rengeteg olyan katonával találkoztunk, akik voltak missziós küldetésen, és az ő történeteiket, karaktereiket építettük be a történetbe.

A fejlesztés és a forgatás során talán a legnehezebb volt a valóság és a fikció között lavírozni

– mesélte a rendező.

– Az egyik legnagyobb ajándéka ennek a mozinak az a filmes élmény, ahogy két ilyen hivatás, a filmezés és a katonaság találkozik – vette át a szót Helmeczy Dorottya. – Úgy forgatunk, hogy felkelünk hajnalban és abban a percben történik minden, amikor az be van tervezve, akkor kerül a színész a sminkbe, a külső forgatásoknál a napkeltéhez igazodik a forgatási rend, és a honvédség ugyanebben a nagyon szigorú struktúrában kell, hogy kreatív legyen. A katonaságról mindannyiunknak a rend jutott az eszébe, a struktúra, az elköteleződés és teljesítmény. Adott volt, hogy a honvédség nélkül egy ilyen mozit nem lehet megvalósítani, hiszen ők tudják adni a katonai bázist, a járműveket, a személyzetet.

A rendező munkáját is segítette egy katonai szakértő, Pálinkás Szilveszter főhadnagy.

– A történetet az emberi kapcsolatok viszik előre, és ezeknek az irányítása, kézben tartása rendezői feladat. A katonai akciók kapcsán azonban kellett a szakértői jelenlét. Nagy kihívás volt, hiszen nem minden működik filmen, ami katonai szempontból szabályos, és ez fordítva is igaz

– magyarázta Dombrovszky Linda, aki azt is elárulta, hogy Pálinkás Szilveszter szerepet is kapott a sorozatban, ő játssza az egyik rohamlövészt.

Így alakultak át a színészek szuperhősökké

Komoly munka volt a színészek fizikai felkészítése. – Volt már más sorozat esetében is kifejezett kérés részünkről, hogy a művészek ne a jelmeztől várják a karaktert, azaz fogyjanak le, gyúrják ki magukat, lovagoljanak, legyenek csúnyák vagy szépek, de mindig az az elvárás, hogy alakuljanak olyanná, hogy elvarázsolják a nézőt – mesélte Helmeczy Dorottya. – E sorozat esetében nagyobb volt bennem a drukk, hogy ez sikerül-e. Jöttek a személyi edzők, az edzőtermi bérletek. A színészek viszont egyből partnerek voltak, gyakorlatilag egymással keltek versenyre és alakultak szuperhősökké.

Dombrovszky Linda elárulta, hogy casting szempontjából arra nagyon figyeltek, hogy a színészek között érezhető legyen a kémia, és hogy alkatilag is passzoljanak a szerephez. – Zsombolyai Linda casting direktor ebben fontos partner volt és azt hiszem, jó munkát végeztünk. A Győrbíró család például elképesztően hasonlít egymásra és tökéletesen működnek együtt. A szülők, Csórics Balázs és Balla Eszter mellett Győrbíró Marci szerepére egy fiatal színészt, Séra Dánielt választottuk, akinek ez az első filmes munkája és remekül teljesítette – foglalta össze a rendező. A fiatal tehetségek mellett általában a sorozatkészítés fontos eleme, hogy legyenek benne ismert művészek is, akikért már rajonganak a nézők.

Fotó: © Megafilm Service

Érdemes a fikciót megmérettetni

A S. E. R. E. G. a TV2-n lesz látható. Helmeczy Dorottya elárulta, hogy a TV2 partnersége személyes ambíciója volt.

Kevés fikciós műfaj van a lineáris csatornákon, hiszen ezeket mindenki a streamingplatformokon nézi, és a live show-k jellemzik a televíziós trendeket, mert annak megvan az a tulajdonsága, hogy éppen akkor ott történik valami, amikor én odakapcsolok. A fikciós műfaj viszont mindig mesél, a történetmesélés pedig az egyik legalapvetőbb emberi szórakoztatási igényünk. Érdemes a fikciót megmérettetni kereskedelmi platformon

– magyarázta a szakember. – A fikciónak nincsenek határai. A S. E. R. E. G.-ben Zsolt vagy Tibor karakterét többen találjuk ki, azt, hogy Zsolt milyen apa legyen, milyen legyen a reggeli rutinja, legyen-e tetoválása, min rágódjon. A fikciónak határtalanok a lehetőségei, mindig ez a műfaj lesz, ami tovább él a különböző mozgóképipari termékek között.

Mit csinál egy producer, amíg a rendező rendez?

A forgatás során már bepillanthattunk a kulisszák mögé és a sorozatot nézve láthatjuk majd, hogy milyen munkát végzett a rendező. De mit csinál a producer, amíg a rendező rendez? – Az előkészítés és az utómunka a legmelósabb időszak – avatott be Helmeczy Dorottya. – A szakmai előkészítés mellett a megállapodások megkötésén van a fókusz: le kell tárgyalni a rengeteg érdeket, például mit vetíthet a csatorna, mit próbálunk külföldön értékesíteni, milyen jelenetet vállal egy színész és még sorolhatnám. Az utómunkálatoknál pedig, amikor leforgott a nyersanyag, azt meg kell vágni, fel kell öltöztetni zenével, grafikával és erre fel kell építeni egy kampányt, ami illeszkedik ezúttal a TV2-höz, a honvédséghez és a mi anyagi lehetőségeinkhez. Ezek azok a gyártói háttérfeladatok, amelyek ugyanolyan teremtőerővel bírnak, mint egy írói vagy a rendezői alkotói fázis. Aztán odaállunk a nézők elé és együtt izgulunk, drukkolunk.