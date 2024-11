„Nemcsak szerepet játszottunk, valódi katonák lettünk!”

A S. E. R. E. G. című katonai sorozat még csak a sajtó munkatársai előtt debütált, de máris hatalmas figyelmet keltett. A hatrészes sorozat, amelyet a Megafilm Service a TV2 koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet támogatásával és a Magyar Honvédség szakmai együttműködésével készített nemcsak látványos akciójeleneteivel hódít, hanem mélyebb emberi kérdéseket is feszeget. Csórics Balázs, aki Győrbíró Zsolt alezredest alakítja, a sorozat központi alakja. Egy öt évvel ezelőtti kudarcra épül a karakter története: Zsolt egy balul sikerült iraki misszió után próbál újra talpra állni, de nemcsak a karrierjében, hanem a fiával való kapcsolatában is súlyos nehézségekkel küzd. A sorozat antagonistája pedig nem más, mint Kamarás Iván, aki Zsolt korábbi parancsnokát, Horváth Tibort játssza, egy domináns, erős karaktert, aki nem adja könnyen az irányítást.

Csórics Balázs Győrbíró Zsolt alezredest alakítja. (Forrás: Megafilm Service)

„Nem vagyok gonosz”

Csórics Balázs, Győrbíró Zsolt alezredes alakítója elárulta: a forgatások előtt mindössze annyit tudott a szerepről, hogy egy katonai vezetőt kell

megformálnia.

Amikor felhívtak, még nem sejtettem, milyen komoly lesz a feladat. Az első casting után kezdett körvonalazódni, hogy ez több lesz egy egyszerű katonai szerepnél. Ráadásul Kamarás Iván lesz a parancsnokom, ami azért adott némi izgalmat

– mesélte a színész nevetve, utalva arra, hogy Ivánt látta korábban a Dzsungel könyvében Sir Kánként.

Kamarás Iván számára a karakter megformálása különösen izgalmas volt, hiszen nem egy egyszerűen „rossz” szerepről van szó.

Az életben sem vagyunk mindig jók vagy rosszak. Emberek vagyunk, tévedünk, hibázunk és néha ártunk másoknak anélkül, hogy ezt tudatosan tennénk

– mondta Kamarás, akinek ez a megközelítés lehetőséget adott arra, hogy sokkal mélyebb rétegeket tárjon fel a karakterében és hogy a nézők számára is szimpatikussá tegye a döntéseit, még akkor is, ha azok nem mindig tűnnek helyesnek.

A sorozat két központi karaktere folyamatosan rivalizál, de nem klasszikus ellenségekről van szó. „Ők nem ellenségek, inkább ellenfelek” – magyarázta Csórics Balázs. „Mindketten erős, karizmatikus katonák, akik a saját igazukat keresik. A konfliktusuk abból adódik, hogy mindkettőjüknek megvan a maga elve és egyikük sem hajlandó kompromisszumot kötni.”

A kiképzés: „Brutális volt!”

A sorozat különleges helyszíneken, valódi bázisokon készült és a hitelesség érdekében a színészek igazi katonai kiképzést kaptak.

Valódi harcjárművek, drónok és helikopterek is szerepelnek a sorozatban

– mondta Csórics. A színészek felkészítését a Magyar Honvédség egyik szakértője, Pálinkás Szilveszter főhadnagy vezette, aki gondoskodott róla, hogy a katonai szakmai szempontok maradéktalanul érvényesüljenek. A szereplők megtanulták, hogyan használják a fegyvereket, miként kell viselniük a katonai menetfelszereléseket, valamint hogyan kell a gyakorlatokban részt venniük, a protokollt betartaniuk. „A felszerelésünk 12-18 kiló volt, sokszor egész nap viselnünk kellett, miközben a legkülönbözőbb helyzetekben forgattunk” – részletezte Csórics. „Az elején nagyon nehéz volt, de aztán megszoktuk és ahogy egyre jobban belemélyedtünk, megérezhettük, milyen lehet valódi katonának lenni.”

Kamarás Ivánnak is újdonság volt a katonai kiképzés. „Gyerekkoromban sokat játszottunk katonásdit, de ez most komoly volt. Többször előfordult, hogy egész éjjel, hidegben forgattunk. A sisak és a felszerelés egy idő után már szinte elviselhetetlen volt, de közben ez adott egy olyan hitelességet, amitől azt éreztük, hogy most tényleg a seregben vagyunk” – vallotta be a színész.

Kamarás hozzátette, hogy a katonai fegyverekkel való munka is kihívást jelentett neki, még akkor is, ha vaktöltényt használtak.

Az első alkalom, amikor egy karabélyt fogtam, hihetetlen élmény volt. A hang, a súly, minden annyira valóságos volt. Ráadásul a harci jelenetek is nagyon intenzívek lettek, főleg, amikor katakombákban vagy szűk helyeken forgattunk.

Kamarás Iván a sorozat antagonistájaként. (Forrás: Megafilm Service)

A döntéseknek súlya van

A S. E. R. E. G. nemcsak a katonai élet kihívásait mutatja be, hanem komoly emberi drámákat is feldolgoz. A sorozat központi témája a felelősségvállalás és a csapatmunka fontossága. Nemcsak a látványra és az akciókra építettek, hiszen a készítők célja az is volt, hogy a sorozat komoly üzenetet is közvetítsen a nézők felé, valamint hogy bemutassák, miként küzdenek meg a katonák a harctéren és az élet hétköznapi nehézségeivel is. „A sorozat tele van olyan helyzetekkel, ahol a karaktereinknek gyorsan kell dönteniük, és ezek a döntések emberi életekről szólnak. Ugyanez igaz a való életre is: a felelősségteljes döntés soha nem könnyű, de mindig meg kell hozni és viselni kell a következményeit”​ – mondta Csórics Balázs.

Kamarás számára a sorozat legfontosabb tanulsága az, hogy egyedül nem lehet boldogulni. „A katonaságban is az a legfontosabb, hogy csapatban dolgozzunk és ez a sorozatban is visszaköszön” – hangsúlyozta a színész. „Egy jó vezetőnek nemcsak az a dolga, hogy parancsoljon, hanem az is, hogy odafigyeljen a csapatára. Ez a S. E. R. E. G. egyik legnagyobb üzenete is” – tette hozzá.