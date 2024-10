Balla Eszter finomítja a férfias katonavilágot az új magyar sorozatban

Új esély egy balul sikerült misszió után

Balla Eszter szerint Dombrovszky Linda rendező remekül vette a színészeket. Fotó: © Megafilm Service

A S.E.R.E.G. címmel induló új magyar sorozat egy férfias világban játszódik, főszereplői katonák. Főhőse egy lövészkatona Csórics Balázs alakításában, aki egy évekkel ezelőtt balul sikerült iraki misszió után irodai munkára kényszerült, de új esélyt kap és újra terepre mehet. Helyzetét az álmodozó, link és szétszórt egyetemista fiával való rossz kapcsolata is bonyolítja – őt a kárpátaljai születésű ifjú tehetség, Séra Dániel megformálásban láthatjuk. De mindez nem elég: az esélyeit még az is rontja, hogy egy őt alkalmatlannak tartó katonatársával is gondja támad, ám a végén sikeresen kiképez egy lövész szakaszt, akikkel ismét kimegy misszióba…

Balla Eszter a főhős feleségét alakítja a sorozatban

A történet folytatására ugyan november 11-ig várni kell, hiszen akkor lesz látható az első rész, de azt már szombat este megtudhatjuk a Svenk című magyar filmes magazinműsorból, hogy a főhős feleségét alakító Balla Eszter a rendezőnő Dombrovszky Linda hathatós segítségével villámhárítóként finomította a férfias, katonás világ éles konfliktusait. Balla Eszter a Svenk riporterének elmondta, hogy igen izgalmas munka volt a S.E.R.E.G. forgatása. Nagy élmény volt számára, mert a Moszkva tér, a Kontroll, a Kölcsönlakás és a Majdnem menyasszony című filmekből ismert elbűvölő színésznőt két olyan színésszel hozta össze ez a munka, akiknek viszonylag kevés tapasztalata volt korábban a filmezésben.

A fiát alakító Séra Dániel komoly színházi szerepléseket követően most először lesz filmen látható. Balla Eszter felidézte, hogy Dombrovszky Linda rendező „csodálatosan jól látta a kialakult helyzetet és tekintéllyel, de mégis szelíden” vezette végig a hármast színészileg a folyamaton, gyakorlatilag az első pillanatoktól kezdve, már a tényleges forgatás előtti próbákon is.

Remekül meglátta, hogyan kell összecsiszolni hármunkat, mint színészeket, azaz mint egy családot, amit játszunk a sorozatban egy komoly konfliktus közepén

– mondta a stábnak a színésznő.

Cukormáz nélkül

Lelkesedéssel mesélte a katonák világában játszódó sorozat színésznője, aki nem mellesleg háromgyermekes anyuka – így feltehetőleg nem kevés tapasztalattal rendelkezik a családdal kapcsolatos kérdésekben –, hogy közvetlenül a Svenk interjú előtt látta először az első két részt és „a fiúk nagyon jól játszanak”.

„Nagyon jó élmény volt velük dolgozni, mert mindannyian arra törekedtünk, hogy a sorozatban mindenféle cukormáz nélkül, nagyon-nagyon hiteles színészi játékot nyújtsunk”

– fogalmazott a színésznő, hozzátéve: szerinte ez sikerült.

Kamarás Iván, a S.E.R.E.G. rosszfiúja. Fotó: Ladóczki Balázs

„Mindig hálás negatív szerepet játszani”

A főhőst alkalmatlannak tartó katonatársat játszó Kamarás Iván a S.E.R.E.G. kapcsán elmondta, hogy szerinte „mindig hálás negatív szerepet játszani”. Nem igazán irigyelte Csórics Balázst azért, hogy látszólag semmit sem kell csinálnia, játszania, ami persze sokkal nehezebb, mint csúnyán nézni a rosszfiú szerepében. Tapasztalatai szerint „mindig több kapaszkodója van egy negatív szerephez a színész szempontjából”.

A S.E.R.E.G. Győrbíró Zsolt alezredes története, aki egy új NATO-misszióban próbál helyrehozni egy régi hibát, miközben apaként és férjként is igyekszik helytállni. Helyzetét nem könnyíti meg régi csapattársa, Horváth Tibor ezredes, aki minden erejével – ha kell, akár megkérdőjelezhető eszközökkel is – arra játszik, hogy Zsoltot alkalmatlannak nyilvánítsák a misszió vezetésére. Az ifjabb Győrbíró, a renitens orvostanhallgató Marci életét is megváltoztatja az alapkiképzés, ahová robbanékony apja küldi büntetésből. A nem várt kaland azonban új embert farag a fiúból, akire nem csak egy új hivatás, hanem a szerelem is rátalál. Vajon hogyan áll össze a missziós csapat, kinek sikerül kijutni Irakba, mi történt a csapattársukkal a múltban, és sikerrel jár-e a „bosszúhadjáratban” a S.E.R.E.G. különleges katonai egysége?

S.E.R.E.G. Producer: Kálomista Gábor, Helmeczy Dorottya Rendező: Dombrovszky Linda Operatőr: Hartung Dávid Forgatókönyvírók: Somogyi György, Bendi Balázs, Kovács Gergely (epizódíró) Dramaturg: Kun-Béres Anikó Vágók: Rumbold László, Pap Levente Zeneszerző: Balogh Ferenc Jr. Látványtervező: Valcz Gábor Promóciós designer: Szöllősi Géza Jelmeztervező: Donkó László Katonai szakértő: Pálinkás Szilveszter Hang: Péterffy Máté, Juhos Gábor